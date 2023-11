Com 30 mil lâmpadas, Nardini inaugura presépio de Natal em Americana

Família de Jesus é só uma das atrações do presépio da Nardini - Foto: Gabriel Pitor/Liberal

As pessoas que passam pela Avenida Monsenhor Bruno Nardini, em Americana, já podem entrar no clima do Natal, comemorado no dia 25 de dezembro. As Indústrias Nardini inauguraram, na noite desta terça-feira (28), o presépio que fica dentro do recinto da empresa, mas com vistas para a avenida que liga Americana a Santa Bárbara d’Oeste.

Com 30 mil lâmpadas, o presépio conta com decorações como moinho, ovelhas, renas, uma fonte com moinho d’água, cascata e a família de Jesus, como nos presépios tradicionais. No alambrado que cerca a Nardini, há a frase de “feliz Natal” acompanhada de luzes nas árvores, bem como outros adornos como anjos e estrelas.

O presidente da firma, Renato Franchi, e o vice, Orlando Sanchez, contaram que o presépio foi criado em 1997 e passou um tempo sem ser realizado até o ano passado.

Segundo eles, a iniciativa é dos próprios funcionários, que usaram parte do horário de trabalho para produzir as decorações.

“Existe um orgulho muito grande ao fazer o presépio. A gente entrega para a família e também para a cidade. Inclusive, recebemos visitas de outras cidades daqui do lado. Isso dá uma força muito grande, enche todos nós de energia”, afirmou Orlando.

O orgulho foi compartilhado por Eduardo Dezidério Fernandes, de 67 anos, que trabalha há 24 anos como eletricista de manutenção na Nardini e participou da construção da atração.

“Você passa uma mensagem de paz, de harmonia e emociona as pessoas e as crianças. Você passa uma mensagem de Deus, o que é um presente. É emocionante entregar para a minha família, que eu fiz de tudo para eles se tornarem o que são, meus filhos formados e bem sucedidos”, disse.

Mesmo com a chuva, que atrasou em uma hora e meia a inauguração da atração, a dona de casa Jéssica Prates, de 31 anos, trouxe a família e se emocionou. “É muito bonito. Resgata um pouco aquele espírito natalino, que está acabando aos poucos”, destacou.

O pai de Jéssica, Claudemir Prates, de 54 anos, trabalha como mecânico na companhia e confirmou que os trabalhadores se mobilizam em torno do presépio, que terá as suas lâmpadas ligadas todas as noites até o início de janeiro.