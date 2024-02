Com 2 mil bolsas na região, inscrições para o Prouni terminam nesta sexta

Os estudantes que realizaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) têm até esta sexta-feira, dia 2, para se inscreverem no Prouni (Programa Universidade Para Todos), uma iniciativa do governo federal voltada para alunos de baixa renda que desejam ingressar em faculdades e universidades particulares.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), que abrange os municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, 2.068 bolsas de estudo estão disponíveis para 106 cursos presenciais ou à distância, com destaque para 293 vagas em administração. O número total inclui as bolsas reservadas para pretos, pardos ou indígenas e para pessoas com deficiência.

Americana lidera com 688 bolsas, distribuídas entre 81 cursos. A FAM (Faculdade de Americana) concentra mais de 200 dessas vagas em diversos cursos. Gustavo Azzolini, diretor geral da instituição, destaca o compromisso com o ensino e a responsabilidade social ao oferecer as oportunidades aos alunos.

Das bolsas em Americana, cinco são parciais em cursos de administração, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão de qualidade, gestão de recursos humanos e redes de computadores. Para garantir uma bolsa integral, o estudante precisa comprovar renda familiar bruta de até 1 salário mínimo e meio por pessoa.

Após administração, que lidera em Americana com 56 bolsas, os cursos com maior número de vagas na cidade são ciências contábeis, com 35; seguido por pedagogia, com 33; e gestão de recursos humanos, com 31.

Sumaré aparece em segundo lugar na região, com 539 bolsas, seguida por Hortolândia, com 406, sendo uma parcial.

Santa Bárbara vem depois, com 381 bolsas distribuídas entre 37 cursos. Além de administração, que lidera com 84 vagas na cidade, ciências contábeis e direito também se destacam no município, com 34 e 31 bolsas, respectivamente.

Por último no ranking da RPT está Nova Odessa, com 54 vagas integrais, distribuídas em oito cursos.

Para se inscrever no Prouni, os candidatos devem ter participado de pelo menos uma das duas últimas edições do Enem e obtido no mínimo 450 pontos de média nas notas das cinco provas, além de não ter zerado a prova de redação e não ter participado como treineiro. As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet, na página do Prouni.

O resultado do Prouni sai em 6 de fevereiro. A segunda chamada sai no dia 27 do mesmo mês. A manifestação de interesse na lista de espera deve ser feita nos dias 14 e 15 de março, sendo que o resultado sai no dia 18.

As vagas disponíveis podem ser conferidas no site do MEC (Ministério da Educação), no link do programa, enquanto as inscrições devem ser feitas clicando aqui.