Coden vai leiloar R$ 100 mil em bens sem utilidade, em Nova Odessa

Leilão acontece no dia 26, a partir das 9h, na sede da empresa; interessados devem informar a presença por e-mail

A Coden Ambiental S/A, empresa municipal responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, realiza no próximo dia 26 de agosto uma licitação presencial para a venda de bens móveis inservíveis da companhia. As atividades começam às 9h, na sede da empresa, na Rua Eduardo Leekning, 550, no Jardim Bela Vista.

Veículo antigos estão entre os bens inservíveis que ser]ao vendidos – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Ao todo, serão vendidos três lotes, avaliados inicialmente em R$ 100.362,00, contendo bens diversos – como sucata de hidrômetros usados, veículos sem condições de uso e sucatas em geral. Os interessados em participar devem comunicar sua intenção ao Departamento de Compras da companhia pelo e-mail rformaggio@coden.com.br.

A visitação pública dos lotes que serão leiloados pode ser feita até o dia 23 de agosto, de segunda até sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30min às 16h, mediante agendamento prévio pelo telefone (19) 3476-8500, ramal 8517.

Os bens estão expostos no pátio da Coden Ambiental, na Avenida Ampelio Gazzetta, 2.635, também no Jardim Bela Vista. Para mais informações, consulte o edital completo disponível no site da Coden Ambiental.