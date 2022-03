Coco Bambu anuncia data de inauguração no Tivoli Shopping

A inauguração do restaurante Coco Bambu no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, está marcada para o dia 25 de abril. A data foi anunciada pela rede e divulgada pelo empreendimento nesta sexta-feira (25). O investimento para a 63ª unidade do Coco Bambu, a primeira na RPT (Região do Polo Têxtil), chega a R$ 4 milhões. O restaurante já está com reservas abertas.

“Estamos muito ansiosos pela abertura da unidade do Coco Bambu no Tivoli. Há algum tempo desejávamos abrir uma unidade nesta região porque havia muita demanda e solicitações nas redes sociais de clientes que tinham de se deslocar até Campinas. Estamos preparando um grande projeto, uma grande operação para encantar nossos clientes”, afirmou o sócio-diretor do Coco Bambu, Ronan Aguiar, em nota.

Imagem de projeto 3D da unidade do Coco Bambu em Santa Bárbara – Foto: Divulgação

O espaço estará localizado na área de expansão, próximo à loja Kalunga, com capacidade para 200 lugares. “O Coco Bambu é uma das inaugurações mais aguardadas em nosso empreendimento. Além de vir a somar com outras lojas que escolheram o Tivoli, irá agregar qualidade e sofisticação ao nosso portfólio gastronômico e impulsionará a economia local. O público pode esperar uma experiência culinária de excelência com esta nova opção no shopping”, ressaltou o gerente geral do Tivoli, Gustavo Salvagnini.

O Cocu Bambu em Santa Bárbara d’Oeste vai funcionar de segunda a quinta das 11h30 às 15h (almoço) e das 17h30 às 22h (jantar), sexta e sábado das 11h30 às 23h, e das 11h30 às 22h aos domingos.

Vagas de trabalho. O restaurante abriu em fevereiro a contratação para o preenchimento de 100 vagas de trabalho. A rede está investindo em 60 dias de treinamento para os contratados, mas ainda há vagas para auxiliar de serviços gerais, lava pratos, cumins, recepção, auxiliar de cozinha e auxiliar de manutenção.

Quem tiver interesse nessas vagas deve encaminhar os currículos para o e-mail recrutamento.tivoli@cocobambu.com. No assunto, deve ser colocado o nome da unidade “Coco Bambu Tivoli” e o cargo pretendido. Para mais informações, o setor de recrutamento de seleção da rede de restaurantes tem o tira-dúvidas pelo WhatsApp, no telefone (19) 9-7133-9757.

Com informações do Tivoli Shopping.