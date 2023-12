Chuva derruba árvores, danifica asfalto e alaga avenidas em Americana

De acordo com a prefeitura, 28 ocorrências de queda de árvore foram registradas até as 17h30 desta sexta

A forte chuva da tarde desta sexta-feira (22), em Americana, derrubou árvores, danificou o asfalto de uma rua do Jardim Paulista e alagou avenidas. De acordo com a Defesa Civil, foram 15 milímetros de precipitação em aproximadamente 30 minutos.

O temporal começou por volta das 15h. Em alguns pontos da cidade foram registrados granizo e rajadas de vento.

O vendaval fez com que árvores caíssem na Rua das Açucenas, no Jardim Primavera; na Avenida Bandeirantes, em vários trechos, um deles próximo ao Condomínio Residencial Guaicurus; na Rua Riachuelo, na Vila Santa Catarina; e na Rua Carlos Leitão, no Jardim São Domingos.

De acordo com a prefeitura, 28 ocorrências de queda de árvore foram registradas até as 17h30 desta sexta.

O LIBERAL também recebeu fotos de galhos que caíram em frente à Escola Estadual Monsenhor Nazareno Magi, no Jardim São Paulo.

Avenida Brasil também apresentou pontos de alagamento – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Na Rua Teresa Linarelo Meneghel, na esquina com a Carlo Galimberti, no Jardim Paulista, o asfalto ficou danificado. Parte dele se descolou e formou buracos na via. Segundo a prefeitura, o local danificado será sinalizado e o reparo realizado no próximo dia útil.

A Defesa Civil constatou pontos de alagamento nas avenidas da Saúde, Bandeirantes, Brasil e Abdo Najar, bem como na Rua Fonte da Saudade, no Jardim São Paulo. O ponto mais prejudicado foi o cruzamento da Avenida da Saúde com a Antonio Pinto Duarte, inclusive com dificuldade para os carros transitarem.

Na Avenida Abdo Najar, por conta do alagamento, uma moto caiu na esquina com Rua Dom Pedro II, mas o condutor conseguiu se levantar na sequência. Pessoas que estavam por perto o ajudaram.

Árvore caiu na Rua Riachuelo, na esquina com a Rua Padre Manoel da Nóbrega – Foto: Stela Pires / Liberal

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, João Miletta, em vários pontos da cidade a água escoou rapidamente. “Cerca de 10 minutos depois que parou de chover, já estava tudo tranquilo. Não aconteceu a mesma coisa da última vez, que alguns locais precisaram ser interditados”, disse.

Prefeitura e CPFL trabalham em manutenções

Ao LIBERAL, a Secretaria de Meio Ambiente de Americana disse que está com equipes nas ruas atendendo chamados com relação às quedas de árvores e galhos. As ocorrências estão sendo resolvidas, principalmente com a desobstrução das vias públicas.

A prefeitura destacou que a população pode acionar a Gama (Guarda Municipal de Americana) pelo telefone 153, caso verifique alguma árvore ou galho caído e que precise ser retirado.

Alagamento na Avenida da Saúde, em Americana – Foto: Defesa Civil de Americana / Divulgação

Em Americana, moradores dos bairros Vila Santa Catarina, Jardim São Paulo, Vila Pavan e Vila Omar relataram falta de energia. Por sua vez, em Santa Bárbara d’Oeste, alguns bairros que ficam no limite com Americana também sofreram consequências na distribuição de energia.

A CPFL Paulista afirmou que “houve queda de várias árvores durante a tempestade e algumas delas impactaram trechos da rede de distribuição nos municípios” e que “todo o efetivo da distribuidora foi imediatamente mobilizado e está atuando para restabelecer o fornecimento de energia aos clientes afetados, em segurança e no menor tempo possível”.