Caso envolvendo Juninho Dias é registrado como tentativa de homicídio; polícia encontrou munições deflagradas

O caso envolvendo supostos disparos de arma de fogo efetuados pelo vereador Juninho Dias (PSD), de Americana, no Jardim da Mata, na noite desta quinta-feira (29), foi registrado na Polícia Civil como tentativa de homicídio, lesão corporal, associação criminosa e peculato.

A polícia encontrou no local dos fatos duas munições deflagradas e apreendeu duas armas de uso restrito na casa do parlamentar, entre outros objetos. Além de Juninho, um assessor citado no registro do caso como Rafael “Berinjela” ou “Biriba” é apontado como autor dos crimes.

O vereador ainda não havia se apresentado na delegacia na manhã desta sexta-feira (30), e o delegado Filipe Rodrigues de Carvalho, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, afirmou durante a madrugada que pediria sua prisão.

O vereador Juninho Dias – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

De acordo com o boletim de ocorrência, na noite de quinta, a Polícia Civil recebeu uma informação de que uma pessoa havia sido baleada após discussão no Jardim da Mata, se dirigindo ao local para averiguar a situação.

No entanto, em contato com a suposta vítima, um homem de 43 anos, os policiais foram informados de que ninguém havia sido atingido, mas que os disparos haviam sido feitos após uma discussão com o pai do vereador e um assessor.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A vítima diz ter sido agredida pela dupla e, em seguida, Juninho teria chegado em um veículo Range Rover, já com uma arma em mãos, e atirado, deixando o local em seguida. Um vídeo ao qual o LIBERAL teve acesso mostra disparos para o alto.

Os policiais foram à residência do vereador na mesma noite e não o encontraram, mas no imóvel acharam duas pistolas 9 mm – de uso restrito, além de 43 munições intactas, 29 estojos de munição do mesmo calibre, cinco munições calibre 38, além de caixas de mais duas armas que não estavam no local.

Também foram apreendidos cadernos com registros de transações financeiras de grande volume, o que motivou a apreensão de um veículo Range Rover Evoque e uma motocicleta BMW GS1250, para que seja feita a investigação sobre eventual enriquecimento ilícito e outras questões tributárias. O registro do caso ainda cita mais um veículo, uma Range Rover Velar, como envolvido.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Por fim, foram encontrados na casa do parlamentar dois cigarros de maconha, além de uma coleira de choque para utilização em cachorros.

Após a realização da perícia técnica no local dos disparos, os agentes localizaram duas cápsulas deflagradas, que foram apreendidas e serão periciadas também.

Em publicação nas redes sociais, Juninho Dias afirmou que estava defendendo seu pai de supostas agressões, mas a polícia descarta a possibilidade no registro do caso, citando que, tanto o parlamentar quanto seu pai são “conhecidos praticantes de artes marciais”.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A reportagem tentou contato com a equipe de Juninho na manhã desta sexta, mas não obteve retorno.

Câmara

Em posicionamento, a Câmara de Americana se manifestou ao LIBERAL na manhã desta sexta, afirmando que aguarda a conclusão do trabalho das autoridades. “Enquanto instituição, cabe ao Legislativo atuar apenas no que é de sua competência”, informou.

*Colaborou Paula Nacasaki.