Inicialmente, as missas serão realizadas todo segundo domingo do mês, sempre às 11 horas

Padre Agnaldo de Jesus e Maria disse que missa terá um ambiente diferenciado - Foto: Arquivo_Liberal.JPG

A Casa de Maria, ligada à Paróquia São Paulo Apóstolo, no Jardim das Laranjeiras, em Santa Bárbara d’Oeste, realizará, neste domingo (10), uma missa inclusiva, com início às 11 horas. O evento, idealizado pelo padre Agnaldo de Jesus e Maria, tem como objetivo acolher familiares e pessoas com deficiência em um ambiente propício para a participação religiosa.

Inicialmente, as missas inclusivas serão realizadas todo segundo domingo do mês, sempre às 11 horas, com a perspectiva de torná-las uma prática regular em todos os domingos.

A iniciativa conta com o apoio do Instituto Pernas da Alegria, um grupo de voluntários conhecido por suas diversas ações em Santa Bárbara e região voltadas para crianças e adultos com deficiências.

Segundo o padre, a ideia da missa inclusiva surgiu após ser abordado por uma mãe de uma menina deficiente, que comentou sobre a dificuldade dos familiares com filhos com deficiências mais severas de se concentrarem nos encontros religiosos devido ao tempo prolongado e ao barulho.

“Decidimos, então, realizar uma missa com volume de som reduzido e duração máxima de 40 minutos. Para mim também é uma novidade, mas quero proporcionar às famílias um ambiente onde se sintam amadas e pertencentes, pois a igreja é mãe e há lugar para todos os seus filhos”, afirmou o pároco.

O Instituto Pernas da Alegria contribuiu com a divulgação do evento, convidando pais de crianças e adultos com deficiência. A presidente do instituto, Palhaça Lilica, mencionou que o trabalho de conscientização em igrejas já foi realizado anteriormente, e algumas famílias que frequentam a Casa de Maria também expressaram interesse na iniciativa.

Ela ressaltou que o instituto possui 300 famílias cadastradas, mas a abrangência da Paróquia São Paulo Apóstolo é ainda maior, o que aumenta a expectativa de uma grande participação na missa inclusiva.