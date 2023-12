Carro tomba e motorista tem ferimentos leves no Cidade Jardim, em Americana

Acidente ocorreu no bairro Cidade jardim e deixou motorista ferida - Foto: Claudeci Junior/Liberal

Um Ford Fiesta tombou durante um acidente que também envolveu um Toyota Etios na tarde desta quarta-feira (13), na esquina das ruas das Palmas e dos Salgueiros, no Cidade Jardim 1, em Americana.

A motorista que dirigia o Fiesta teve apenas ferimentos leves, enquanto o economista Gabriel Berigo, 26, que estava no Etios, saiu ileso.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A colisão aconteceu por volta das 16h30. De acordo com relato de Gabriel, ele estava na Rua dos Salgueiros, sentido Avenida Cillos, e reduziu a velocidade quando chegou próximo à esquina com a Rua das Palmas, onde o Fiesta vinha descendo, no sentido Avenida Abdo Najar.

Gabriel disse que o Fiesta estava “no ponto cego”, por isso ele acelerou e colidiu com o veículo da mulher, que tombou em frente a um armazém.

A motorista ficou dentro do veículo até as 17h20, quando conseguiu sair com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada a um hospital de Americana, mesmo tendo apenas ferimentos leves.

A PM (Polícia Militar) também foi acionada para atender à ocorrência e interditou parte da Rua das Palmas. A via será liberada após o carro ser recolhido por guincho.