Carro-forte é atacado por criminosos na SP-304 em Piracicaba, próximo ao limite com Santa Bárbara

Criminosos atacaram um carro-forte na noite desta segunda-feira (8), próximo a uma churrascaria km 148 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no distrito de Tupi, em Piracicaba, próximo ao limite com Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com a PM (Polícia Militar), que atendeu à ocorrência, não há vítimas e os vigilantes que estavam dentro do veículo estão bem.

Segundo a PM, a corporação foi informada sobre um Mitsubishi Outlander com dois homens com armas longas, que estariam efetuando disparos contra um carro-forte. Logo depois, chegaram informações de dois veículos modelo SUV, que aparentemente seriam da marca BMW: um de cor preta, com o vidro traseiro estourado, e outro de cor branca.

Trânsito foi interditado e desviado no trecho do ataque – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

O delegado da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Piracicaba, Marcel William Oliveira de Souza, disse que o motorista do carro-forte conseguiu fazer uma manobra evasiva e chegou a andar um trecho da rodovia na contramão. Os vigilantes conseguiram chegar à Base da PMR (Polícia Militar Rodoviária), no Km 155, para solicitar ajuda.

“Foram recolhidas munições de calibre de fuzil e um dos carros usados pelos criminosos foi abandonado incendiado no quilômetro 153 da rodovia. Por enquanto não temos as identidades dos suspeitos, mas as investigações estão sendo realizadas. A princípio, nada foi levado do carro-forte”, destaca o delegado.

A rodovia foi interditada no sentido Santa Bárbara, perto do acesso ao distrito industrial Unileste, de Piracicaba — por onde o trânsito estava sendo desviado, na saída 155 B. O tráfego foi liberado às 21h15.

Ataque contra carro-forte na SP-304, em Piracicaba – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (4)

Outros casos nesta segunda-feira

Outros ataques ocorreram nesta segunda-feira em cidades da região. Em São Pedro, uma agência do Banco do Brasil foi atacada por criminosos, que utilizaram explosivos para tentar acessar o local. Não se sabe o que foi levado pelos bandidos, mas explosivos foram abandonados na agência.

Por volta das 22h30, o 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) localizou explosivos em uma residência no Jardim Calegari, região de Nova Veneza, em Sumaré, que possivelmente foram usados na ação em São Pedro.

Depois, no período da tarde, em Cordeirópolis, na Rodovia Washington Luís (SP-310), outro carro-forte foi atacado por assaltantes. Houve disparos e explosão do veículo.

A Deic considera a possibilidade de que o mesmo bando agiu nos três ataques na região.

Veículo usado pelo bandidos foi incendiado – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (1)

Região vive série de ataques desde 2023

Cidades da região vivem uma onda de ataques a carros-fortes nas rodovias desde 2023. O mais recente deles ocorreu em Cosmópolis, em novembro, que levou à prisão de ao menos um suspeito.

Na época, o assalto em Cosmópolis foi o quarto ataque contra carros-fortes nas rodovias da região, em menos de seis meses. A Polícia Civil considerava a possibilidade de que os crimes foram cometidos pela mesma quadrilha e que os casos estão interligados.

No ano passado, em 16 de maio, uma quadrilha assaltou um veículo da empresa Comando G8, no km 142 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, próximo ao acesso à Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), e fugiu levando ao menos R$ 2 milhões.

Os bandidos deixaram para trás R$ 569 mil em um dos veículos abandonados na fuga. Eles iniciaram o ataque atirando contra dois ônibus para bloquear a via, atingindo duas pessoas que foram socorridas sem gravidade.

Na noite de 15 de agosto, um bando atacou outro veículo, desta vez entre os quilômetros 124 e 125 da Rodovia dos Bandeirantes, também no trecho de Santa Bárbara. Foram roubados R$ 2 milhões.

Carro-forte atacado por bandidos na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara, ficou destruído – Foto: Rodrigo Alonso/Liberal

Por fim, no dia 11 de setembro, um carro-forte foi atacado por criminosos na altura do km 137 da Rodovia Anhanguera (SP-330), no limite entre Americana e Limeira. Dois vigilantes tiveram ferimentos leves, provocados por estilhaços da explosão. Ao todo, foram levados R$ 2,4 milhões.