Capivaras são encontradas mortas às margens da SP-304, em Americana

Duas capivaras foram encontradas mortas na manhã da última quinta-feira (1º), à beira da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no km 127, em Americana, no sentido Piracicaba. A suspeita é de que os animais tenham sido atropelados.

Capivaras atropeladas na SP-304, na altura do Km 127, em Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Comandante do 1° Pelotão da 3ª Companhia do 4º Batalhão da PMR (Polícia Militar Rodoviária), em Americana, o tenente Jaelson Ferreira Nobre disse que não houve ocorrências envolvendo capivaras, mas que faria uma vistoria no local para ver de onde os animais podem estar saindo e, neste caso, avisar ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e ao proprietário da área.

Em nota, o governo estadual informou investir na manutenção de 114 passagens de fauna existentes no território paulista, que podem ser túnel subterrâneo às pistas, ou corredores suspensos em cima das vias. Além disso, o Estado prepara a contratação de equipes treinadas para lidar com animais silvestres em estradas.

O DER, por sua vez, prepara licitação para adquirir radares que funcionarão em 649 pontos de controle de velocidade. O departamento reitera que o respeito às leis de trânsito e aos limites de velocidade é fundamental para evitar acidentes, assim como a manutenção preventiva dos veículos.