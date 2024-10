Candidatos a prefeito de Sumaré são vítimas de furtos e roubo de materiais de campanha

Em um período de dois dias, três dos cinco candidatos a prefeito de Sumaré sofreram episódios de furtos ou roubo de materiais de campanha. Nenhum suspeito dos crimes foi preso.

Após o roubo de materiais do candidato Willian Souza (PT), no domingo (29), pelo menos três pessoas foram fotografadas carregando wind banners de Henrique do Paraíso (Republicanos) nesta segunda-feira (30), sendo que em uma casa na região do Jardim Picerno a GCM (Guarda Civil Municipal) ainda encontrou bandeiras rasgadas do mesmo candidato.

Flagrante de furto de materiais de campanha em Sumaré – Foto: Divulgação

Neste imóvel também havia bandeiras rasgadas do candidato Eder Dalben (Cidadania). Até o momento, os patrulheiros descobriram apenas o primeiro nome da pessoa investigada pela receptação dos materiais.

Diante dos casos de furtos e vandalismo, a coordenação da campanha de Henrique decidiu retirar todos os materiais das ruas, provisoriamente, nesta terça-feira (1º). Em um vídeo gravado em frente à delegacia, o candidato expressou sua indignação. “Não vamos nos calar, vamos continuar trabalhando”, disse Henrique.

Pelo menos três candidatos a prefeito em Sumaré tiveram wind banners furtados – Foto: Divulgação

Por sua vez, Eder informou em nota que lamenta esse tipo de comportamento que, segundo ele, fere diretamente a democracia. “Temos recebido diversas denúncias de populares, onde nossos wind banners, especialmente, estão sofrendo vandalismo e, em alguns casos, até sendo furtados. Estamos atentos às ocorrências, procurando a Justiça Eleitoral e as forças policiais para tomar as devidas providências”, comentou o candidato.

Primeiro caso

No domingo (29), uma dupla invadiu o comitê e roubou 300 wind banners do candidato a prefeito Willian Souza (PT), em pleno Centro de Sumaré. Ninguém ficou ferido e os criminosos ainda não foram presos.

Ao comentar o episódio, Willian classificou como inadmissível que situações como essa se tornem corriqueiras. “A disputa não pode tomar esse rumo! Nós estamos fazendo uma campanha limpa, levando as nossas propostas para todos os cantos da cidade. Precisamos discutir Sumaré no campo das ideias!”, destacou.