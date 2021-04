Zona Azul volta a ser cobrada em Campinas a partir de segunda

Com a implantação da fase de transição do Plano São Paulo e a reabertura do comércio, o Estacionamento Rotativo de Campinas, também conhecido como Zona Azul, voltará a ser cobrado na próxima segunda-feira (26).

O pagamento para a utilização das vagas estava suspenso desde o dia 29 de março em razão do período de fechamento do comércio, estabelecido pela fase emergencial do Plano São Paulo.

Atualmente, o Sistema de Estacionamento Rotativo de Campinas conta com 1,9 mil vagas, divididas entre as regiões central e Guanabara.

Para usar uma das vagas de Zona Azul, o motorista paga o valor único e fixo de R$ 4,00 pelo cartão, à venda em diversos pontos da rede credenciada. Para saber o ponto mais próximo de seu interesse, acesse a lista de postos credenciados no aplicativo da Emdec ou no site da empresa.