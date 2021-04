Viracopos registra alta de 60% na movimentação de carga

Números do primeiro trimestre de 2021 indicam que mesmo com a pandemia o movimento cargueiro segue em alta

Números indicam que mesmo com a pandemia o movimento cargueiro segue em alta - Foto: Divulgação - Viracopos

O Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas registrou alta de 60,66% na movimentação de cargas no primeiro trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo dados da Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, foram movimentadas 77.962 toneladas neste ano contra 48.527 toneladas no primeiro trimestre de 2020. Os números indicam que mesmo com a pandemia o movimento cargueiro segue em alta, aquecendo a economia através de exportações e importações.

Na contramão da movimentação cargueira do aeródromo, que registrou uma alta expressiva em 2021, a movimentação de passageiros e o fluxo de voos registraram queda de janeiro a março de 2021 em relação a igual período de 2020.

Acompanhe a cobertura do LIBERAL sobre Campinas

Neste ano foram 2.2 milhões de passageiros que passaram pelo aeroporto de Viracopos contra 2.37 milhões de usuários em 2020. Em 2019, Viracopos registrava mês a mês alta no fluxo de passageiros e de voos. Importante destacar que no primeiro de 2020 ainda não havia influencia da pandemia de Covid-19, que efetivamente teve início quase no final de março de 2020.

Os pousos e decolagens no aeródromo de Campinas ficaram em 24.240 em 2021, uma queda de 4,5% em relação às 25.383 movimentações de aviões em 2020.