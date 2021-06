Vigilância Sanitária interdita 2,2 toneladas de peixes em Campinas

Vigilância apontou o comprometimento dos padrões de identidade, qualidade e segurança do pescado

A Vigilância de saúde de Campinas interditou na quinta-feira (24), 2,2 toneladas de peixes em um estabelecimento atacadista no Jardim São Marcos. Os pescados já estavam prontos para serem revendidos para supermercados e restaurantes do município e região.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A ação foi deflagrada após denúncias do Ministério da Agricultura e acompanhada por policiais civis.

Peixe estava pronto par comercialização – Foto: Divulgação / Prefeitura de Campinas

Segundo informações da prefeitura, os rótulos dos produtos estavam em desacordo com a legislação vigente, caracterizando assim a falsificação. De acordo com o órgão, existia o comprometimento dos padrões de identidade, qualidade e segurança do pescado que, a partir desses parâmetros, ficam considerados impróprios para consumo humano

O estabelecimento atacadista foi multado e teve o espaço interditado. Os responsáveis têm prazo de dez dias para apresentar recurso ao auto de infração e da penalidade, ficando, inclusive, sujeitos a outras sanções previstas na legislação.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A prefeitura informou ainda que o comércio já vinha sendo acompanhado pela Vigilância e já tinha sido autuado pela autoridade sanitária em outras ocasiões.