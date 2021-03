Vigilância Sanitária de Campinas reforça ações de fiscalização

Dois sallões de beleza foram interditados nesta quarta-feira - Foto: Prefeitura de Campinas - Divulgação

Dois salões de beleza foram autuados e interditados nesta quarta-feira

(24) em ações de fiscalização da Vigilância Sanitária de Campinas. Os estabelecimentos estavam funcionando, o que está proibido na fase emergencial. Os salões ficam no Jardim do Lago e no Jardim Ibirapuera.

Os agentes da Vigilância Sanitária, com apoio da Guarda Municipal, realizaram duas frentes de fiscalização e ações de rondas ampliadas na região central da cidade, Jardim do Lago, Cidade Jardim e Jardim Ibirapuera.

Foram inspecionados estabelecimentos essenciais como padarias, mercados, óticas, entre outros; bares, restaurantes e lanchonetes, a partir de denúncias pelo telefone 156 sobre a falta de uso de máscaras por clientes e profissionais; e também estabelecimentos não essenciais que estariam em funcionamento, como salões de beleza e academias.

As denúncias devem ser feitas pelo 156 e pelo telefone 0800-771 3541. A Guarda Municipal também pode ser acionada pelo telefone 153.

Os estabelecimentos flagrados descumprindo os decretos municipais vigentes e as demais medidas sanitárias contra a pandemia de Covid-19 estão sujeitos a multa de R$ 3.030,88 e lacração imediata.