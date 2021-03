Vigilância Sanitária autua clínicas de estética em Campinas

A Vigilância Sanitária de Campinas autuou nesta quinta-feira (25) duas clínicas de estética no Cambuí por exercerem atividades que não estão autorizadas na fase emergencial do Plano São Paulo.

Um dos estabelecimentos foi autuado pela segunda vez. Os estabelecimentos que não estão cumprindo o decreto estão sujeito a multa de R$ 3.030,88 e lacração imediata.

A Vigilância percorreu os bairros Jardim dos Oliveiras, Jardim Proença, Vila Lemos, Bosque, Centro e Cambuí. Além de verificar as denúncias, as equipes também fizeram ronda para checar se os estabelecimentos estão cumprindo com as restrições.

A fiscalização percorreu também um condomínio comercial, padarias, supermercados, restaurantes, pastelaria, imobiliária, loja de produtos de limpeza, academia, salões de beleza, clínicas de fisioterapia, imobiliária e escritório de marketing para averiguar denúncias recebidas pela população sobre aglomeração, falta de uso de máscaras e descumprimento de outras medidas sanitárias.

No entanto, no momento em que os fiscais chegaram, não foram constatadas irregularidades e os proprietários foram orientados sobre as medidas sanitárias vigentes.

A prefeitura está recebendo denúncias da população por meio do telefone 156 do município e pelo número 0800-771 3541, do sistema estadual. As ações de fiscalização foram intensificadas e estão sendo realizadas diariamente.