Vigilância autua lanchonete em Campinas por consumo de bebida no local

A Vigilância Sanitária de Campinas autuou uma lanchonete no Distrito de Sousas na noite deste sábado (17) por permitir consumo de bebida no local. A prática descumpre as regras do Plano São Paulo para conter a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Equipes do órgão municipal e da Guarda Municipal fiscalizaram 20 estabelecimentos comerciais neste sábado.

Estabelecimento foi lacrado durante a ação de fiscalização – Foto: Prefeitura de Campinas / Divulgação

Além da lanchonete, foram inspecionados restaurantes, mercearias, padarias, drogarias, lojas de conveniência, adegas e sorveterias. Os proprietários foram orientados sobre as regras vigentes no Plano São Paulo, mas apenas a lanchonete foi autuada.

As ações ocorreram na região Leste da cidade, nos bairros Jardim Conceição, Vila 31 de Março, Vila Lafayette Álvaro, Parque Brasília e no Distrito de Sousas. Foram verificados estabelecimentos denunciados pelo sistema 156 e outros com sinais de irregularidades em relação ao cumprimento das medidas sanitárias obrigatórias.

Na sexta-feira (16), agentes da prefeitura estiveram em 111 estabelecimentos comerciais. Desse total, 12 foram fechados e um lacrado por descumprimentos.

Equipes de fiscalização da prefeitura percorreram a região Leste de Campinas – Foto: Prefeitura de Campinas / Divulgação

Também na sexta-feira, foi realizada uma blitze do toque de recolher pela Guarda Municipal, com apoio das polícias Militar e Civil. Foram abordados 887 veículos e 1.633 pessoas.

O Toque de Recolher consiste em abordar veículos e questionar os ocupantes sobre o motivo pelo qual estão na rua. As pessoas são orientadas a voltar para casa se o deslocamento não se der por uma razão emergencial ou de trabalho. Não há multa ou punição, e o objetivo da atividade orientar a população.

Canal de denúncias

Denúncias sobre festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços podem ser feitas pelo telefone 156, no Portal do Cidadão ou no site da Prefeitura de Campinas.

Se forem flagradas situações em desacordo com os decretos municipais, os responsáveis são autuados, estando sujeitos à multa e interdição do estabelecimento.