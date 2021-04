Vacinas da Pfizer chegam nesta quinta-feira ao Aeroporto de Viracopos

O Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas recebe nesta quinta-feira, às 19h, o primeiro lote de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer/BioNTech comprado pelo Brasil.

O governo federal contratou 100 milhões de doses do imunizante. Em março, em reunião com a farmacêutica, a pasta apresentou a previsão de que até junho seriam entregues 13,5 milhões de doses.

As doses foram produzidas na fábrica da Pfizer em Puurs, na Bélgica. Por conta do curto espaço de tempo e das exigências de armazenamento, o Ministério da Saúde informou que irá distribuir a vacina entre as 27 capitais do País de maneira proporcional e igualitária entre sexta-feira (30) e sábado (1).

Os frascos serão entregues em temperaturas entre -25ºC e -15ºC, cuja conservação pode ser feita apenas durante 14 dias. Após entrar na rede de frio, com temperaturas de armazenamento entre 2ºC e 8ºC, o prazo para aplicação é de cinco dias.

Por essa razão, o Ministério da Saúde informou que enviará duas remessas diferentes. Cada uma delas terá 500 mil doses e será referente às primeira e segunda doses que cada cidadão deverá receber. O intervalo de aplicação entre as doses é de 21 dias.

A vacina da Pfizer/BioNTech foi alvo de recusa e polêmicas dentro do governo federal. Ainda no ano passado, três ofertas formais para venda de 70 milhões de doses foram feitas pela empresa e ficaram sem resposta do Ministério da Saúde.