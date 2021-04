Vacinação da gripe tem baixa adesão em Campinas

Do público inicial, estimado em 145 mil pessoas, apenas 3.148 se vacinaram nesta primeira semana da campanha

A campanha de vacinação contra a gripe deste ano, que começou na última segunda-feira (12), registrou baixa adesão nos primeiros dias em Campinas. Do público inicial, estimado em 145 mil pessoas, apenas 3.148 (2,17%) foram vacinadas, mas a expectativa era vacinar, nesta primeira semana, 20% deste total. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (16), em live da Prefeitura de Campinas pelas redes sociais.

Nesta fase atual, devem ser vacinadas crianças a partir de seis meses e menores de seis anos, gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias após dar à luz), trabalhadores da Saúde e povos indígenas. Idosos serão vacinados na segunda etapa, a partir de 11 de maio. A meta é vacinar 90% deste público.

Secretário Lair Zambon destacou a importância da imunização contra a gripe – Foto: Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

“Estamos preocupados com a adesão desses primeiros dias de vacinação. A influenza é uma síndrome respiratória que pode ser grave. Quando as pessoas procuram os centros de saúde, os quadros de Covid-19 e gripe são muito semelhantes e, por isso, fica difícil fazer o diagnóstico. Além disso, a influenza pode levar à necessidade de internação em um sistema hospitalar que já está muito comprometido”, afirmou o secretário de Saúde de Campinas, Lair Zambon.

O secretário ressaltou que a criança é o maior vetor da gripe. “Ela pode contaminar as pessoas por até 14 dias. É muito importante que os pais levem as crianças para receber a vacina. Dessa forma, elas serão menor vetor para os adultos e, com isso, haverá uma diminuição de casos de síndromes gripais, com redução nas internações, complicações e mortes das crianças”, alertou.

Zambon garantiu que os Centros de Saúde do município estão abastecidos com as vacinas e preparados para receber os cidadãos de maneira segura.

Para receber a vacina, as pessoas devem procurar o Centro de Saúde mais próximo de sua casa. É preciso levar documento com foto e, se tiver, a carteira de vacinação. Para saber o endereço, basta ligar no 156 ou acessar o site da prefeitura, que mostra a unidade mais próxima, os horários de aplicação de doses e a disponibilidade da vacina.

Os profissionais da Saúde dos hospitais públicos e privados, dos Centros de Saúde e da Rede Mário Gatti estão sendo vacinados em seus locais de trabalho. Outros profissionais da área, como os que trabalham em clínicas e os autônomos, também serão vacinados nos Centros de Saúde e em postos volantes específicos, ainda em abril. Os locais serão divulgados em breve.

Neste ano, por conta da vacinação contra a Covid-19, que também está sendo realizada, idosos acima de 60 anos e professores serão imunizados contra a gripe na segunda etapa, prevista para começar em 11 de maio.

Já as pessoas com comorbidades, com deficiência permanente e outros públicos serão vacinados na terceira etapa, a partir de 9 de junho.