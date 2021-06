Unicamp muda data da primeira fase do vestibular para 7 de novembro

Objetivo da medida foi evitar que a data da prova coincidisse com o dia de aplicação do Enem

A Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp) transferiu a data de realização da primeira fase do vestibular da universidade para o dia 7 de novembro de 2021 em razão da divulgação das datas de aplicação das provas do Enem, para os dias 21 e 28 de novembro desse ano.

Como a primeira etapa estava anteriormente prevista para o dia 21 de novembro, a Unicamp optou por redefinir a data, de maneira a facilitar o acesso de estudantes interessados em mais de um processo seletivo.

A escolha da data ocorreu após reunião com outras universidades que vinham planejando seus exames para os dias 21 e 28 de novembro. A segunda fase do Vestibular Unicamp 2022 está mantida para os dias 16 e 17 de janeiro de 2022.

As inscrições para o Vestibular Unicamp 2022 terão início no dia 2 de agosto de 2021 e deverão ser feitas até dia 8 de setembro. O valor da taxa de inscrição será de 180,00 e poderá ser pago até o dia 10 de setembro.

A Comvest já está recebendo os pedidos de isenção da taxa de inscrição, que valerá tanto para o Vestibular Unicamp 2022 como para a modalidade Enem-Unicamp 2022, até o dia 15 de junho.

Os pedidos de isenção devem ser realizados exclusivamente pela internet, na página da Comvest. O envio da documentação necessária (descrita no Edital) é feito também pela internet. A isenção é válida para estudantes de todo o país.

Modalidade Enem-Unicamp

Para ingresso em 2022, a Unicamp irá oferecer também a modalidade Enem-Unicamp, cujas inscrições serão realizadas em novembro, pela página eletrônica da Comissão. O calendário completo será divulgado juntamente com o Edital do processo, em breve.

O objetivo da modalidade Enem-Unicamp é possibilitar a participação de um público maior de estudantes de escolas públicas. Por utilizar as notas do Enem, a dimensão territorial se amplia, com mais oportunidade para estudantes de todo o país.