Unicamp integra estudo internacional sobre impactos da Covid-19 na gestação

Pesquisadores vão contar com investimento inicial de US$ 220 mil da OMS

Um grupo de professores e pesquisadores da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) vai coordenar um estudo em várias maternidades do País sobre os impactos da Covid-19 na gestação.

O convite foi feito pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Além do Brasil, Argentina, Chile, Índia, Bangladesh, Irã e Quênia também vão participar da pesquisa.

O grupo de professores e pesquisadores já integram uma rede brasileira de estudos em Saúde Reprodutiva e Perinatal, através do Caism (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher) da Unicamp.

Apenas metade das gestantes com sintomas de infecção pelo coronavírus vem sendo testada nas maternidades participantes – Foto: Caism / Divulgação

Desde o início da pandemia, os pesquisadores dessa rede, que existe há mais de 12 anos e reúne quase 30 maternidades de todo o País, a maior parte delas ligada a universidades, já vinham coletando amostras e dados para tentar entender como o novo coronavírus pode afetar gestantes e recém-nascidos, iniciativa batizada de Rede Brasileira em Estudos da Covid-19 em Obstetrícia (Rebraco).

A primeira fase do estudo contou com recursos do Fundo de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepex), da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, e de outros editais e agências de fomento, permitindo o acompanhamento de gestantes e coleta de dados em 16 maternidades da rede ao longo de 2020.

Agora, os pesquisadores vão contar com investimento inicial de US$ 220 mil da OMS, que será utilizado principalmente para preparar as 10 maternidades e equipes selecionadas para participar da segunda fase do estudo, com foco na aplicação de um protocolo genérico elaborado pela OMS, que será adaptado à realidade de cada centro. A previsão é receber ao menos mais US$ 800 mil da Organização ao longo dos próximos dois anos, para poder acompanhar gestantes e bebês durante o pré-natal, o parto e o puerpério, isto é, o período de até seis semanas após o parto.

Entre os dados coletados na primeira fase do estudo, chama atenção que apenas metade das gestantes com sintomas de infecção pelo coronavírus vem sendo testada nas maternidades participantes. Segundo a professora Maria Laura Costa do Nascimento, uma das coordenadoras da pesquisa, o ideal seria, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, realizar a testagem universal, ou seja, testar todas as mulheres que internam para parto, independente da presença de sintomas. “A maior parte dos lugares só consegue testar casos internados, o que é um limitante para entender a prevalência da doença num grupo de risco como o de gestantes”, lamenta.

Até setembro do ano passado, entre as maternidades da Rebraco, apenas o Caism teve condições de realizar a testagem universal. Hoje, somente outros três centros da rede foram habilitados e estão conseguindo fazer o mesmo. Para o professor José Guilherme Cecatti, que também lidera o estudo no Brasil, é notável que faltem testes para centros universitários, enquanto continuam circulando notícias sobre a existência de testes perdendo a validade no país.

O cenário reforça ainda mais a importância e o impacto dos recursos que serão investidos pela OMS no estudo, que em boa parte serão revertidos para ampliar a testagem nas maternidades participantes. Segundo Maria Laura, será possível testar as gestantes em três momentos: no início do pré-natal, no terceiro trimestre da gravidez, e no parto. “Assim a gente vai ter uma ideia de quantas pacientes são positivas, e de quantas eram negativas e positivam ao longo da gestação. Essa é a oportunidade que a gente tem agora: de seguir as mulheres mesmo antes da doença”, reforça. Para isso, serão realizados tanto testes sorológicos, que indicam se a gestante já teve contato com o coronavírus em algum momento, como testes de PCR, que revelam a infecção ativa.

O protocolo da OMS envolve também a coleta de amostras, durante o parto, das gestantes que testarem positivo. A ideia é investigar a presença do vírus no cordão umbilical, placenta, líquido amniótico e outros materiais que serão armazenados para análise posterior.

O pesquisador Renato Souza, que também integra a equipe que coordena o estudo, destaca ainda o aplicativo que está sendo criado para melhorar o acompanhamento das gestantes, evitando deslocamentos aos centros de saúde e a exposição desnecessária ao vírus. “Na verdade é abrir mais um canal de comunicação com essas mulheres. A gente viu, como profissional da saúde e nos nossos levantamentos também, o quanto o cuidado acabou se afastando durante a pandemia”, explica.

Segundo a professora Maria Laura, já é consenso que as gestantes fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. A gestação aumenta as chances de a mulher desenvolver um quadro grave da doença e precisar de terapia intensiva, o que costuma acontecer principalmente no terceiro trimestre da gravidez. Também aumenta o risco, em gestantes infectadas, de partos prematuros ou de indicação de cesárea, o que vale principalmente para os casos graves da doença.

Os pesquisadores já sabem que a infecção pelo coronavírus não parece estar associada a um risco aumentado de malformação fetal, e também que a transmissão da doença da mãe para o bebê, a chamada transmissão vertical, se mostrou um evento possível, porém raro, e geralmente sem gravidade para a saúde da criança. Também já foi constatada a segurança para a amamentação.

Enquanto os cientistas seguem na busca pelas respostas que faltam, a orientação para gestantes e acompanhantes é manter o pré-natal em dia, reforçar os cuidados preventivos com o isolamento social, e buscar atendimento médico mesmo quando os sintomas não aparentem estar relacionados à covid-19.