Unicamp de Portas Abertas aborda ciência na pandemia, empreendedorismo e sustentabilidade

O programa UPA (Unicamp de Portas Abertas) de 2021 começa nesta terça-feira (20) e segue até quinta-feira (23) com encontros transmitidos ao vivo pelo canal da TV Unicamp no YouTube, sempre às 10h.

Neste ano, a programação terá painéis que vão discutir temas como produção científica e de novas tecnologias provocada pela pandemia do coronavírus, o incentivo à inovação e ao empreendedorismo já na graduação, além das preocupações da Unicamp com a sustentabilidade e a defesa dos direitos humanos. Os interessados poderão participar enviando suas questões e comentários via chat.

Evento irá abordar ciência na pandemia, empreendedorismo e sustentabilidade – Foto: Liana Coll / Unicamp

O UPA é um programa da Unicamp que tem como objetivo apresentar a estudantes de ensino médio e vestibulandos os laboratórios, bibliotecas e espaços físicos dos campi e, também, as diversas frentes de trabalho da universidade e projetos desenvolvidos por professores e alunos.

As inscrições para o UPA já estão abertas e podem ser realizadas pelo site do programa. Ao acessar a página, os interessados podem visualizar as atividades de acordo com os cursos de graduação ou então divididas por faculdades e institutos. Os estudantes podem se inscrever em todas as atividades que tiverem interesse preenchendo um formulário simples disponível na página. Depois dessa etapa, os estudantes vão receber por e-mail os links de transmissão das atividades em que se inscreveram.

Apesar da orientação para a inscrição, os links para acompanhar todas as atividades estarão disponíveis no site da UPA para todo o público. Ainda assim, a organização da UPA pede para que os interessados façam as inscrições para que seja possível conhecer mais o perfil dos estudantes brasileiros interessados na Unicamp e aprimorar o que a Universidade tem a oferecer.

CRONOGRAMA

21 de julho – ocorre o primeiro painel com o tema Ciência e Tecnologia na Pandemia. Nele, alguns dos membros da Força-Tarefa Unicamp contra a COVID-19 vão compartilhar um pouco de suas experiências no desenvolvimento de pesquisas importantes para o combate ao vírus que são realizadas na Universidade desde o início da pandemia.

– O bate-papo é sobre Empreendedorismo e Inovação na Universidade. Organizado pela Agência de Inovação da Unicamp (Inova), o painel vai apresentar as iniciativas de empreendedorismo em que estudantes de graduação da Unicamp podem se envolver desde o início do curso, além de discutir os benefícios de se incluir o incentivo à inovação ao longo da vida acadêmica. 23 de julho – O tema da discussão será Sustentabilidade e Direitos Humanos. O bate-papo vai apresentar projetos que tornam a Unicamp uma universidade mais sustentável, como a busca por maior eficiência energética, desenvolvimento de novas tecnologias e incentivo a pesquisas sobre o tema. Também serão discutidas ações para o fortalecimento de uma cultura de defesa dos direitos humanos na Universidade e na sociedade.

OUTRAS ATIVIDADES

As faculdades e institutos da Unicamp estão organizando atividades específicas sobre os mais de 50 cursos de graduação oferecidos pela universidade. Elas vão ocorrer durante os quatro dias de UPA, no período das 14h às 17h30, também por meio de transmissões pelos canais das unidades de ensino no YouTube.

Outro destaque da UPA são as atividades específicas sobre o vestibular da Unicamp em todos os dias do evento. Serão lives e painéis interativos sobre as diferentes modalidades de ingresso na Unicamp, o formato das provas e as políticas de inclusão e permanência estudantis.