Trio é preso após furtar retroescavadeira avaliada em R$ 500 mil na Rodovia Anhanguera, em Sumaré

Veículo furtado está sendo usado na obra de recape da via; bandidos fugiram dirigindo até Campinas

Retroescavadeira avaliada em R$ 500 mil foi furtada na Rodovia Anhanguera, em Sumaré - Foto: DIvulgação / 1º Baep

Três homens, de 20, 26 e 38 anos, foram presos nesta quarta-feira (9), em Campinas, após furtaram uma retroescavadeira avaliada em R$ 500 mil que estava Rodovia Anhanguera, em Sumaré.

Segundo o 1° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), o maquinário furtado estava sendo utilizado na obra de recapeamento da rodovia e, após o expediente, foi deixado balança de pesagem, na altura do quilômetro 112 da via.

Ainda de acordo com o batalhão, o trio teria aproveitado a oportunidade para cometer o crime e, por volta de 5h30, foram ao local para pegar o equipamento.

De acordo com a PM, um dos suspeitos quebrou o vidro da retroescavadeira e retirou os rastreadores, enquanto um segundo criminoso removia os adesivos de identificação da empresa proprietária. Já o terceiro suspeito ficou responsável por levar o veículo.

Segundo consta no registro, o suspeito vestia uma roupa parecida com a utilizada pelos funcionários da empresa e deixou o local dirigindo, rumo a Campinas.

Cerca de 1h30 após o crime, por volta de 7h, o funcionário chegou ao local para pegar o veículo e iniciar o turno, momento em que percebeu que o equipamento foi furtado e acionou a Polícia Militar.

Neste mesmo período, policiais miliares do 1° Baep faziam patrulhamento em Campinas, no bairro Parque Santa Bárbara, quando foram informados por populares que três homens estavam em uma área de mata em atitude suspeita. Ao chegarem no local, os policiais encontraram os suspeitos, que indicaram onde o veículo estava.

Eles foram encaminhados ao plantão da 2ª Delegacia Seccional de Campinas. onde o caso foi registrado e o trio foi autuado em flagrante por furto. Após o registro o veículo foi devolvido à empresa.