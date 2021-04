Três Centros de Saúde de Campinas deixam de ser exclusivos para Covid-19

Medida foi tomada após queda na demanda; cidade tem 87.067 casos, com 2.764 óbitos pela doença

A queda no número de pacientes com sintomas gripais e respiratórios levou a Secretaria de Saúde de Campinas a decidir que os Centros de Saúde São Bernardo, Capivari e Costa e Silva voltem ao funcionamento normal a partir de segunda-feira (19).

Essas unidades estavam atendendo exclusivamente a pacientes sintomáticos de Covid-19 desde 15 de março, com o objetivo de descongestionar os hospitais municipais.

Além disso, as unidades não vão mais abrir aos finais de semana. No primeiro final de semana, entre 20 e 21 de março, foram realizados 459 atendimentos. Já no último, entre 10 e 11 de abril, foram 110.

Na ocasião em que a decisão foi tomada, estavam sendo atendidos diariamente cerca de 1.600 pacientes sintomáticos respiratórios ou gripais nas unidades. Atualmente, são aproximadamente 1.200 pacientes. Além disso, há uma pressão menor nas portas dos prontos-socorros e Pronto-Atendimentos.

Segundo a diretora do Departamento de Saúde, Deise Fregni Hadich, as unidades voltam agora a fazer os atendimentos de rotina que estavam remanejados, com os usuários sendo assistidos em outros Centros de Saúde. “Agora, poderão voltar a ter seus atendimentos normais em seus Centros de Saúde de referência”, explicou.

As pessoas que tiverem sintomas gripais, mesmo que sejam leves, como coriza, tosse, dor de garganta ou quadros como sinusite, podem continuar a procurar seus Centros de Saúde de referência para avaliação.

Aos sábados, continuam funcionando normalmente os Centros de Saúde Parque Valença, Jardim Florence, Jardim Capivari, Santa Lúcia, Jardim Vista Alegre, União dos Bairros, DIC 1, Santo Antônio, Vila Ipê, São Quirino e Jardim Aurélia. No domingo, permanecem fechados.

Os prontos-socorros dos hospitais Mário Gatti e Ouro Verde e os prontos atendimentos Padre Anchieta, Campo Grande e São José seguem atendendo 24 horas por dia.

Números da Covid-19

A secretaria de saúde de Campinas informou nesta quinta-feira (15) que foram registrados 474 novos casos de Covid-19, totalizando 87.067 pessoas contaminadas desde o início da pandemia.

Também foram registradas 29 novas mortes em decorrência do novo coronavírus. Agora são 2.764 óbitos desde o início da pandemia. Foram 12 homens e 17 mulheres; 26 pessoas tinham comorbidades e outras três não. Com relação à faixa etária, 24 vítimas tinham mais de 60 anos e cinco tinham menos que isso.

Ocupação de leitos

Campinas conta nesta quinta-feira com 406 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes pública municipal e particular de saúde.

Deste total, 364 estão ocupados, o que corresponde a 89,66%. São 42 leitos livres nas redes pública municipal e privada. No SUS municipal são 162, dos quais 159 estão ocupados, o que equivale a 98,15%.

Na rede particular são 244 leitos, dos quais 205 estão ocupados, o que equivale a 84,02%. O Estado não está mais informando a ocupação dos leitos do HC da Unicamp e do AME (Ambulatório Médico de Especialidades).

Há 28 pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave à espera de leitos de enfermaria e de UTI no SUS municipal. São 11 pacientes aguardando leito de UTI e 17 de enfermaria.