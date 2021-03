Toque de recolher mais rígido começa nesta quinta em Campinas

Com as regras, supermercados, padarias e lojas de conveniência terão que encerrar o atendimento ao público às 20h

Tem início nesta quinta-feira (18) as regras mais rígidas no toque de recolher em Campinas, entre 20h e 5h. Nesse período, só será permitida a circulação de pessoas que comprovarem atuar em atividades essenciais, como hospitais e farmácias.

O toque de recolher está em vigor desde a última segunda-feira (15), quando foi instalada a fase emergencial do Plano São Paulo. No entanto, a Prefeitura de Campinas decidiu deixar as medidas ainda mais rígidas para tentar conter o avanço do coronavírus no município.

Com as novas regras, supermercados, padarias e lojas de conveniência terão que encerrar o atendimento ao público às 20h.

Além disso, a prefeitura também irá realizar ações de bloqueios em vários pontos da cidade, abordando pessoas que estiverem em circulação no período.

Os serviços de delivery, farmácias e postos de gasolina não terão restrição no horário de funcionamento. O mesmo vale para táxis e motoristas por aplicativo. Os hotéis, pousadas e outros meios de hospedagem também poderão funcionar, desde que as refeições sejam servidas no quarto, ou seja, o uso de restaurante e refeitório está proibido.

A fiscalização vai endurecer as regras também para estabelecimentos como chácaras ou casas de eventos que estejam promovendo eventos clandestinos e que os proprietários serão autuados com multa de R$ 3,5 mil.

As penalidades valem, também, para festas familiares com mais de dez pessoas. Neste caso, a multa será de R$ 3.030,88 e o proprietário também será levado à delegacia por descumprimento ao artigo 268 do Código Penal.

A operação vai contar com ações de fiscais do Devisa (Departamento de Vigilância em Saúde), com apoio da Guarda Municipal, Polícias Militar e Civil.

As denúncias sobre festas clandestinas podem ser feitas pelos telefones do serviço 156 e o 153 da Guarda Municipal de Campinas.

Nesta quarta-feira, dos 408 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 em Campinas, 390 estão ocupados, o que corresponde a 95,59%. Há 18 leitos livres, somente na rede particular.

Debate entre prefeitos

A possibilidade de se discutir um lockdown na RMC (Região Metropolitana de Campinas) foi levantada nesta terça-feira (16) durante reunião entre os 20 prefeitos das cidades que compõem a região. No entanto, o grupo decidiu aguardar as estatísticas referentes a fase emergencial do Plano São Paulo.

Uma nova reunião está agendada para a manhã de sexta-feira (19) e tem como objetivo reavaliar o cenário. Até o momento, não há nada definido.