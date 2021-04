Tom Zé toma posse nesta segunda como novo reitor da Unicamp

Professor substitui Marcelo Knobel e será o 13º reitor da Universidade, com mandato de quatro anos

O professor Antonio José de Almeida Meirelles, mais conhecido como Tom Zé, toma posse como novo reitor da Unicamp às 16h desta segunda-feira, na sala do Conselho Universitário (Consu). Ele substitui o professor Marcelo Knobel e será o 13º reitor da Universidade, com mandato de quatro anos.

Já a docente Maria Luiza Moretti, vice na chapa de Tom Zé, será a nova Coordenadora Geral da Universidade. Ela ocupará o lugar da professora Teresa Dib Zambon Atvars.

Tom Zé reafirmou seus compromissos assumidos durante a campanha, com apoio à área de saúde no combate à pandemia, fortalecimento da formação de pessoas e a geração de ciência e tecnologia, e a valorização das carreiras de docentes, funcionários e pesquisadores e o fortalecimento das políticas de inclusão estudantil.

O novo reitor ainda quer estreitar os laços da universidade com empresas privadas. Para ele, a abertura da instituição a investimentos externos ainda é ponto de polêmica, mas é possível conciliar a autonomia universitária com esse tipo de iniciativa.

Antonio José de Almeida Meirelles foi o primeiro nome a constar na lista tríplice encaminhada ao governador João Doria (PSDB). Ele venceu no primeiro e segundo turno o processo de consulta à comunidade realizado em março. A chapa que compôs com Maria Luiza Moretti obteve 51,97% dos votos da comunidade universitária no segundo turno. O segundo nome a constar da lista tríplice foi Mario Saad e o terceiro Sergio Salles Filho.