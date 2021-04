Tom Zé é nomeado reitor da Unicamp

O governador João Doria (PSDB) nomeou o professor Antonio José de Almeida Meirelles, conhecido como Tom Zé, como reitor da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo desta quinta-feira (15).

Tom Zé será o 13º reitor da universidade, com mandato de quatro anos. A posse da nova gestão será realizada no dia 19 de abril. “Agradeço à comunidade pelo resultado da consulta, ao Consu pela confirmação da lista e ao Governador do Estado pela nomeação”, diz Tom Zé.

Doria nomeou o novo reitor da Unicamp nesta quinta-feira – Foto: Governo do Estado de São Paulo

A consulta para a nova composição da reitoria da Unicamp ocorreu em dois turnos. O primeiro, disputado por três chapas, ocorreu nos dias 10 e 11 de março. O segundo turno ocorreu nos dias 24 e 25 de março. A chapa de Tom Zé, junto com a médica e professora Maria Luiza Moretti recebeu 51,97% dos votos.

A lista tríplice foi elaborada e votada pelo Conselho Universitário (Consu) da Unicamp no dia 6 de abril, com o nome de Tom Zé na liderança. Conforme a legislação, a Universidade, através do Consu, envia os nomes ao governador e cabe a ele realizar a nomeação. “Destaco três compromissos que eu e Luiza assumimos de dar todo apoio à nossa área de saúde no combate à pandemia; fortalecer a formação de pessoas e a geração de ciência e tecnologia para nosso desenvolvimento, sempre com o objetivo de servir à sociedade, e reconhecer nossa comunidade interna como a principal riqueza da Unicamp, com a valorização das carreiras de docentes, funcionários e pesquisadores e o fortalecimento das políticas de inclusão estudantil”, reitera.

Tom Zé possui graduação e mestrado em Engenharia de Alimentos, pela Unicamp, e é doutor em Engenharia de Processos Térmicos e em Ciências Econômicas. É professor titular da Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA) da Unicamp, onde é docente desde 1987. O professor foi coordenador de pós-graduação entre 2011 e 2014 e diretor da FEA entre 2014 e 2018.

Maria Luiza Moretti é médica formada pela Unicamp, com residência em Medicina Interna e Infectologia, mestre em Ciências Médicas e doutora em Medicina Interna. É professora titular da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp, onde é docente desde 1980. Luiza foi coordenadora do Internato Médico, da Comissão de Pesquisa e do Escritório de Internacionalização da FCM e também diretora clínica do Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp.