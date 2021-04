Tenda escolhe Campinas para novo projeto no segmento de construção civil

A Tenda incorporadora e construtora destinou R$ 28 milhões em investimentos na implantação de um projeto voltado para cidades do interior de São Paulo. Campinas foi escolhida para sediar o primeiro escritório da companhia em uma metrópole fora de uma capital.

A empresa já atua em nove capitais e entregou mais de 120 mil unidades habitacionais. Além dos R$ 28 milhões, também prevê em seu planejamento estratégico investimentos de até R$ 100 milhões ao ano pelos próximos quatro anos.

Fábrica de casas da Tenda será implantada em Jaguariúna e pode produzir até 10 mil unidades ao ano – Foto: Divulgação

Os recursos que serão investidos contemplam ainda uma fábrica de casas em Jaguariúna, que deve entrar em operação no segundo semestre de 2021 e vai alavancar o plano da construtora de expansão de seus negócios para o interior de São Paulo.

Diretor de Negócios e Operações da Tenda, Marcelo Melo disse em entrevista ao LIBERAL que a escolha por Campinas para implantação do escritório foi estratégica.

“Entendemos que estamos em um negócio que requer soluções inovadoras e disruptivas. Acreditamos que Campinas, por ser o principal pólo industrial e de tecnologia do País, além de ter excelentes faculdades, ajuda muito neste desenvolvimento. Estarmos neste núcleo é muito relevante para nós”, justifica.

Ele enfatiza ainda que outro ponto muito importante desta escolha é que agora a companhia vai acelerar a compra de terrenos pelo interior.

“Estarmos sediados em Campinas facilita nosso acesso e abordagem aos principais parceiros na busca de áreas pelas cidades. Nossa fábrica terá capacidade para produzir 10 mil unidades/ano, logo precisaremos comprar um volume de terrenos que nos permita atuar em diferentes cidades, desenvolvendo, legalizando, lançando e montando também 10 mil unidades/ano”, explicou.

O novo escritório da Tenda em Campinas conta com uma equipe multidisciplinar, com cerca de 30 profissionais de diferentes áreas. O espaço está localizado no King Coworking, no bairro Parque Taquaral.

Casa no modelo off-site, que será aplicado nas obras da região – Foto: Divulgação

FORMATO

A Tenda já utiliza em suas obras o formato on-site, em que a construção é realizada em sua maioria no próprio canteiro de obras e, neste modelo, atua com a construção de prédios, com a tecnologia de construção com fôrmas de alumínio, em que as paredes são todas em concreto.

Já no projeto off-site, as unidades são produzidas em uma fábrica para serem transportadas e montadas no canteiro. Trata-se de um modelo de negócio inovador com um sistema construtivo eficiente e sustentável, permitindo atuação em cidades médias no interior do Estado de São Paulo.

O novo modelo de negócios está focado em viabilizar produtos de maior qualidade e acessíveis para as famílias que adquirem seu primeiro imóvel dentro do Programa Casa Verde e Amarela, do Governo Federal, em substituição ao Programa Minha Casa Minha Vida. Nesse sentido, a Tenda desenvolve um projeto piloto no Estado de São Paulo, nas cidades de Mogi das Cruzes e Leme.