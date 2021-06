Tempo médio de internação por Covid-19 na região é de 18,5 dias

O aumento no tempo de permanência dos pacientes na UTI ocorre principalmente pela mudança na faixa etária

O tempo médio de internação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Covid-19 é de 18,5 dias no Departamento Regional de Saúde de Campinas, composto por 42 municípios. No pico da primeira onda da pandemia, em julho do ano passado, a média era de 15,2 dias. O levantamento foi realizado pelo Observatório PUC-Campinas.

O aumento no tempo dos pacientes na terapia intensiva ocorre principalmente pela mudança na faixa etária. Nesta segunda onda, os mais idosos já estão vacinados e contam com certa proteção contra complicações. Na primeira onda, eles internavam mais e tinha menos resistência ao vírus, falecendo mais rapidamente.

O LIBERAL mostrou que a faixa etária com mais óbitos em junho tem sido dos 50 aos 59 anos, com forte crescimento também entre quem tem de 40 a 49 anos.

Infectologista da PUC-Campinas, André Giglio Bueno disse ontem que o elevado tempo de ocupação ajuda a explicar a sobrecarga atual dos hospitais da região.

“Com o tempo de permanência nos leitos intensivos aumentando, as medidas vão demorar mais para conseguir, de fato, reduzir essa sobrecarga. É muito difícil para os profissionais da linha de frente lidarem com a desassistência por tanto tempo. Sem medidas mais drásticas, como as que foram adotadas em março, é pouco provável que sairemos da situação atual”, afirma o médico.

Na 25ª Semana Epidemiológica, entre 20 e 26 de junho, o DRS-Campinas teve redução de 8,2% nas novas contaminações, mas contabilizou aumento de 22,6% nas mortes.