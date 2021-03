Superlotação compromete cirurgias de urgência e oncológicas em Campinas

A superlotação dos hospitais de Campinas, tanto da rede pública quanto privada, causada pelo aumento de casos de Covid-19, também está comprometendo a realização de cirurgias de urgência, emergência e oncológicas.

As cirurgias eletivas, que são aquelas agendadas, foram suspensas por tempo indeterminado nos hospitais públicos e privados.

Bruno Pereira alerta que o comprometimento dessas cirurgias ocorre pela primeira vez desde o início da pandemia – Foto: Divulgação

O CEO do Grupo Surgical, especializado em cirurgias de urgência e emergência, Bruno Pereira, alerta que o comprometimento dessas cirurgias ocorre pela primeira vez desde o início da pandemia.

“Estamos sem leitos nos prontos-socorros, nas enfermarias e nas UTIs. Os hospitais já estão com plano de contingência , ou seja, por causa da alta demanda, ocuparam leitos de UTIs que seriam para pacientes com outras urgências, com pacientes Covid. E a gente fica na demanda do gerenciamento de leitos diário para saber se consegue ou não colocar pacientes que necessitam de UTI”, explica.

Bruno Pereira atenta para a possibilidade de risco de vida aos pacientes. “O risco existe. O problema é que pacientes graves não Covid que chegam ao hospital necessitando de vaga de UTI não conseguem. Sem a possibilidade de realizar o pós-operatório na UTI, os riscos aumentam muito. Ademais, estão faltando profissionais de saúde, pois já estão todos engajados, e suprimentos, que devido ao alto número de casos de Covid, se esgotaram”, diz.

O especialista reforça que as administrações dos hospitais e as equipes de saúde estão se desdobrando para atender todo mundo, mas há um limite. “Hoje, já não são mais os pacientes de Covid-19 que correm o risco de ficar sem atendimento. Os pacientes de outras patologias também correm. E não há vaga para ninguém, não importa se é do SUS, convênio ou particular. Chegamos ao limite”, afirma.

Uma grande preocupação da equipe médica do Grupo Surgical é com relação às cirurgias oncológicas. “A gente não está mais conseguindo colocar as cirurgias oncológicas como na onda de 2020, porque não existem mais vagas de UTI. Então a gente não pode operar o doente sem vaga de UTI porque o risco é muito maior que a necessidade de operar”, conta.

Para o cirurgião, a população precisa se conscientizar e, mais do que nunca, seguir os protocolos de saúde preconizados para prevenir a contaminação de Covid-19. “Neste momento, a única maneira de melhorar isso é evitando aglomeração, usando máscara, higienizando as mãos. Faz um ano que essas informações são difundidas por todos os lados, mas ainda tem gente que não cumpre. Nesse cenário, é inadmissível”, conclui.