Secretaria de Saúde de Campinas alerta para falsa pesquisa sobre vacina da Covid-19

E-mail falso com pesquisa é enviado principalmente aos profissionais de saúde e têm um link ao final

A Secretaria de Saúde de Campinas, por meio do Devisa (Departamento de Vigilância em Saúde), alerta a população para um golpe por e-mail que tem sido divulgado em nome da Pasta, que trata de um estudo para identificar a efetividade da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19). A Secretaria está averiguando o caso.

A correspondência eletrônica é direcionada aos profissionais de saúde e informa que, ao participar, ele ajudaria no planejamento das próximas campanhas de vacinação, principalmente em situações de pandemia. Ao final, há um link para a suposta pesquisa.

O Devisa informa que todos os comunicados referentes a pesquisas e demais ações do órgão são divulgados pelos canais oficiais da Prefeitura de Campinas. Não há nenhuma pesquisa do tipo em curso neste momento.

A Pasta lembra também que o final do endereço eletrônico de e-mails oficiais da prefeitura não termina com “.com.br”, mas sim com “.campinas.sp.gov.br”.

As pessoas que receberem o falso e-mail podem registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Vacinação contra a Covid-19

Balanço da Secretaria de Saúde divulgado nesta sexta-feira (16) informa que já foram aplicadas 244.231 doses de vacinas contra a Covid-19 na cidade. Desse total, 159.097 pessoas receberam a primeira dose e 85.134 também foram imunizadas com a segunda.

Casos e óbitos

Campinas registrou nesta sexta-feira (16) uma leve redução em contaminação e mortes por Covid-19. Foram registrados 460 novos casos e mais 14 óbitos em decorrência da doença.

Os casos em Campinas somam 87.527 e as mortes chegam a 2.778 registros. Dos novos casos fatais, eram sete mulheres e sete homens. Nove deles tinham doenças preexistentes. Segundo a faixa etária, dez vítimas tinham mais de 60 anos e quatro menos que isso.

Leitos de internação

Campinas conta nesta sexta-feira com 398 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes pública municipal e particular de saúde. Deste total, 347 estão ocupados, o que corresponde a 87,19%. São 51 leitos livres nas redes pública municipal e privada.

No SUS municipal são 160 leitos, dos quais 157 estão ocupados, o que equivale a 98,12%. Na rede particular são 238 leitos, dos quais 190 estão ocupados, o que equivale a 79,83%.

O Estado não está mais informando a ocupação dos leitos do HC da Unicamp e do AME Campinas.

Há 28 pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave à espera de leitos de enfermaria e de UTI no SUS municipal. São 14 pacientes aguardando leito de UTI e 14 de enfermaria.