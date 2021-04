Saadi faz balanço dos primeiros 100 dias à frente de Campinas

Entre as ações destacadas estão o BRT, o Hospital da Mulher, a unidade de oncologia do Mario Gatti e a construção de Centros de Saúde e creches

Dados foram apresentados em live nas redes sociais - Foto: Manoel de Brito - Prefeitura de Campinas

O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), apresentou na tarde desta segunda-feira (12), em live pelas redes sociais as ações realizadas dentro do plano dos 100 primeiros dias de governo. As iniciativas totalizam R$ 100 milhões em investimentos.

Entre as ações desenvolvidas estão obras importantes entre elas o BRT, o Hospital da Mulher, a unidade de Oncologia do Mário Gatti, a pavimentação de bairros; a construção de Centros de Saúde e creches, além da abertura de licitação para o Ginásio do Cear.

O Ginásio Poliesportivo de Alto Rendimento (CEAR) será construído no Swiss Park. O encerramento da entrega de propostas e a abertura dos envelopes serão no dia 14 de maio de 2021.

O valor da obra é de R$ 30 milhões, sendo R$ 10,6 milhões de contrapartida do município e o restante do Governo Federal. O Ginásio terá 8,9 mil m² de área construída em um terreno de 14,2 mil m². Terá capacidade para um público de 1.700 pessoas.

A obra deve estar concluída em até 24 meses a partir da emissão da ordem de serviço. A previsão é até julho de 2023.

Para o prefeito de Campinas, a abertura da licitação é uma conquista para o município. Ele relembrou o histórico do projeto que, no passado, precisou ser paralisado por diversos motivos. Agora, por meio de um intenso trabalho, foi possível retomar.

“Conseguimos vencer todos esses desafios, com planejamento financeiro para atender a contrapartida do município, e assim iniciar esse projeto tão aguardado. Vai ser bom não somente para o esporte, mas para a economia da cidade e também para projetar Campinas no cenário nacional e internacional no esporte de alto rendimento”, disse o prefeito.

Saadi também destacou ações como a regularização fundiária de imóveis, a implantação da Sala de Negócios, o Programa de Aprovação Online, a aprovação da nova Lei de Comissionados, a prorrogação do Cartão Nutrir e a ampliação de licença paternidade também foram destacadas.

No meio ambiente, o prefeito citou, além do plantio de mudas, a instalação de estufas para compostagem da usina verde e a entrega de novas praças por meio de contrapartida.

“Nós temos certeza que essa pandemia vai passar e nós temos que deixar a cidade de Campinas em condições de voltar ao seu máximo desenvolvimento e crescimento, porque é isso que vai diminuir a desigualdade social, que vai dar mais oportunidade para as pessoas que mais precisam”, completou.