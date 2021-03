Reforma administrativa da Prefeitura de Campinas é aprovada em 1ª discussão

A Câmara de Campinas aprovou em primeira discussão, nesta quarta-feira (17), com 26 votos favoráveis e 6 contrários, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito Dário Saadi (Republicanos) que promove uma reforma administrativa no Poder Executivo.

Votação ocorreu nesta quarta-feira em primeira discussão na Câmara de Campinas – Foto: Câmara de Campinas / Divulgação

A proposta extingue e cria cargos em comissão de direção, chefia e assessoramento, todos de livre provimento e exoneração. A matéria ainda fixa suas atribuições e requisitos, extingue e cria funções gratificadas e revoga parcialmente outras normas de contratação da prefeitura.

O projeto de lei segue para segunda votação na câmara. Se aprovado, segue para sanção do prefeito Dário Saadi.

Segundo o Executivo, o projeto corta em 11% o número de assessores comissionados, o que vai proporcionar economia de R$ 20 milhões aos cofres públicos nos próximos quatro anos.

Ao todo, o projeto propõe a extinção de 1.150 cargos em comissão, de livre provimento e exoneração, incluindo aqueles ocupados por servidores de carreira da prefeitura e também, 12 gratificações de função.

Além do corte de 11% em servidores sem concurso, o projeto de lei complementar cria requisitos de nível de escolaridade para preenchimento dos cargos, atendendo as diretrizes da Constituição Federal e Estadual, sobre a criação de cargos de confiança.

O projeto prevê a extinção de 52 cargos de assessoria de um total de 470 existentes hoje. Com a redução, a quantidade passa a ser de 418, o que equivale a 2,8% em relação ao total de servidores da prefeitura, que conta com 14.611.

O projeto prevê ainda, a criação de 723 cargos em comissão, que serão ocupados por servidores de carreira ou não, inclusos os 418 de assessoria.

Exclusivos a servidores de carreira do município, serão criadas 394 funções gratificadas de chefe de setor, com valor de R$ 5.500,92 mensais ou 20% do salário-base do funcionário. Cargos de coordenadores dos distritos de Saúde e de coordenadores dos departamentos pedagógico e financeiro da Educação, por exemplo, são ocupados por servidores de carreira.