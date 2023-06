Recém-nascido é salvo por policial militar rodoviário à beira da Santos Dumont, em Campinas

Recém-nascido foi levado ao hospital e passa bem - Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

Um recém-nascido de apenas três dias foi salvo por um policial militar rodoviário na madrugada desta quinta-feira (29), à beira da Rodovia Santos Dumont (SP-075), após ter se engasgado. Os pais pediram socorro aos militares, que estavam na pista, em Campinas.

De acordo com o 4° BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), por volta da 1h10, os policiais rodoviários estavam no km 72, realizando a Operação Direção Segura, quando foram abordados pelos pais do bebê, que trafegavam sentido capital.

O casal pediu ajuda aos militares, pois a criança tinha se engasgado e não estava mais respirando.

Um policial realizou a manobra de Heimlich (uma ação para desengasgar pessoas) e o recém-nascido liberou um líquido pela boca. A via área foi desobstruída e ele retomou a consciência.

Na sequência, o bebê foi socorrido na viatura da PMRv (Polícia Militar Rodoviária) ao Hospital Municipal Dr. Mario Gatti, em Campinas, onde ficou em observação. Ele passa bem, de acordo com o batalhão.