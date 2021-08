Quase 21.500 pessoas são vacinadas em ‘Dia D’ contra a Covid-19 em Campinas

Ação ocorreu em 59 centros de saúde da cidade; Dia D envolveu aproximadamente mil profissionais - Foto: Fernanda Sunega / Prefeitura de Campinas

Em Campinas, 21.456 pessoas foram vacinadas no 1º ‘Dia D’ da segunda dose contra a Covid-19, que foi realizado neste sábado (14). Deste total, 21.222 pessoas tomaram a segunda dose da vacina e completaram a imunização. Outras 234 pessoas receberam a primeira dose do imunizante. De acordo com a administração municipal, o número representa 97% da expectativa, que era de vacinar cerca de 22 mil pessoas.

A maior parte do público foi formada por maiores de 45 anos portadores de comorbidades que tomaram a primeira dose no dia 22 de maio. O público pode se vacinar em 59 dos 67 centros de saúde do município, que funcionaram das 9h às 17h, com 240 equipes de vacinação, em uma ação que envolveu aproximadamente mil profissionais. Apenas pessoas que fizeram agendamento puderam ser imunizadas neste “Dia D”.

Quem fez o agendamento para tomar a vacina no dia 14 de agosto e não compareceu deve marcar uma nova data pelo site https://vacina.campinas.sp.gov.br/, explica a prefeitura, dizendo, ainda, que a segunda dose é fundamental para completar a imunização e garantir a efetividade das vacinas contra a Covid-19