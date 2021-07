Procurado pela Justiça é capturado após se envolver em acidente de trânsito

Procurado pela Justiça, o condutor de uma moto Factor foi preso pela PMR (Polícia Militar Rodoviária) após se envolver em um acidente na noite desta quinta-feira (1º) na Rodovia Anhanguera, em Campinas.

O acidente ainda envolveu um carro Kadett. Ao socorrer as vítimas, a equipe da Polícia Militar constatou que o motorista da moto tinha um mandado de prisão.

De acordo com registro feito por policiais militares, o condutor do Kadett estava parado na faixa da direita com problemas em um dos pneus do veículo e o motorista da moto não visualizou o carro parado e bateu na traseira.

Ele caiu no asfalto e foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária CCR AutoBan e encaminhado ao Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas. A vítima iria passar por cirurgia por conta das fraturas.

A ocorrência foi apresentada na 2ª Delegacia Seccional de Campinas.