Presidente da Liga Campineira de Futebol morre vítima da Covid-19

O presidente da Liga Campineira de Futebol, Irdival Frezzato, morreu nesta segunda-feira (19) em Campinas vitima do novo coronavírus (Covid-19). Durval, como era conhecido, tinha 60 anos e estava internado desde o dia 8 de março no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.

A comunicação foi feita pela Liga Campineira de Futebol em nota pelo Facebook:

“A Liga Campineira de Futebol, Lamentavelmente e com profundo pesar Comunica o Falecimento do nosso Presidente Irdival Aparecido Frezzato (Durval) ocorrido nesta data em Campinas. Todos nós, desportistas, simpatizantes, amigos do futebol não profissional de nossa e cidade neste momento de dor e angústia profunda, com certeza lembraremos da inestimável colaboração que nosso eterno Presidente deu ao futebol amador de Campinas e Região, deixando um legado positivo que poderemos usufruir não só para nossas ações dentro do cenário esportivo mas, sobretudo, o teremos como grande exemplo a ser seguido em nossas vidas. Obrigado por tudo; Eterno Irdival Frezzato.”

Durval trabalhava desde 2013 à frente da liga e fomentando o desenvolvimento do futebol em Campinas. Antes de assumir a presidência da LCF, foi presidente durante 20 anos do Canto da Vila, time tradicional do esporte amador de Campinas. No futebol profissional, foi conselheiro da Ponte Preta.

Acompanhe a cobertura do LIBERAL sobre Campinas

A Ponte Preta também publicou nota de pesar no Facebook:

Durval deixa a esposa, duas filhas e duas netas.