Prefeitura lança campanha ‘Campinas Sem Fome’

A Prefeitura de Campinas lançou nesta segunda-feira (22) a campanha “Campinas Sem Fome”. O foco é atender famílias em vulnerabilidade social com a doação, por meio de pessoas físicas e empresários, de alimentos e produtos de higiene pessoal.

Segundo a prefeitura, 18 pontos de doação foram instalados e a distribuição aos moradores será feita pelas 145 entidades assistenciais que atuam nos bairros. O lançamento ocorreu durante live do prefeito Dário Saadi (Republicanos) pelas redes sociais.

A primeira etapa da campanha será a mobilização de doadores. Moradores ou empresas que queiram fazer doações de cestas básicas podem ligar nos números (19) 3746-1063 (Banco de Alimentos); (19) 3735-5400 e (19) 98455-0377 (Sanasa).

Lançamento da campanha foi realizado nesta segunda-feira, em live nas redes sociais – Foto: Fernanda Sunega / Prefeitura de Campinas

As pessoas podem levar suas doações nas sedes das Administrações Regionais, no Banco de Alimentos, na Lagoa do Taquaral, no Bosque dos Jequitibás, e no Mercado de Flores da Ceasa. Há ainda os postos descentralizados da Sanasa e na sede da empresa, na Câmara Municipal, nas subprefeituras e no Paço Municipal.

Quando os doadores não puderem ir a algum posto de doação, a prefeitura fará a retirada na casa ou empresa.

Nos postos de doação, a entrega será drive-thru. Em 10 e 11 de abril ocorrerão os “Dias D” da campanha, com doações drive-thru na prefeitura das 9h às 17h.

As famílias que estejam precisando de alimentos devem se cadastrar pelo aplicativo Viva Vida. A partir do cadastro, as entidades parceiras enviarão uma mensagem de texto, via SMS, para que a pessoa cadastrada possa retirar a cesta no local mais próximo da sua casa. Quem tiver dificuldade com o aplicativo pode entrar em contato pelo telefone (19) 3734-2010.

Saadi afirma que a prefeitura vê aumento na vulnerabilidade das famílias desde o início da pandemia. Uma evidência é que, apenas na última semana, 2,8 mil famílias procuraram a prefeitura para atualizar ou fazer inscrição no CadÚnico (Cadastro Único) para programas sociais do governo.

Outras ações

A secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas, Vandecleya Moro, aponta que em menos de três meses da atual administração cerca de 80 mil famílias já estão sendo beneficiadas com o cartão Nutrir emergencial – programa de segurança alimentar e nutricional da prefeitura no valor de R$ 98,50 para famílias inscritas no CadÚnico.

O número de famílias beneficiadas nesse período atinge 50% a mais do total em todo o ano passado. Além de gêneros alimentícios, o cidadão também pode comprar produtos de higiene pessoal e limpeza.

A prefeitura ainda disponibiliza 230 jantares para pessoas carentes ou em situação de rua no Refeitório da Cidadania, que funciona na Rua Álvares Machado, no Centro de Campinas.

O secretário de educação de Campinas, José Tadeu Jorge, disse que a pasta abriu o cadastro para as famílias dos alunos da Rede Municipal de Ensino interessadas em receber cestas básicas e kits de hortifrutigranjeiros. O prazo termina na sexta-feira, (26).

Para isso, os pais ou responsáveis pelo aluno devem entrar em contato com a escola onde o filho estuda, o que pode ser feito de forma presencial, por e-mail ou telefone, para fazer o cadastramento.