Prefeitura de Campinas registra mais 20 óbitos causados pela Covid-19

Município já tem 2.618 mortes pela doença no total; número de infectados chegou a 84.695 nesta sexta

Após uma sequência de mais de 30 óbitos por três dias consecutivos, Campinas informou nesta sexta-feira (9) 20 mortes em decorrência da Covid-19.

Dos novos casos fatais, 11 eram mulheres e nove eram homens, sendo que 15 deles tinham doenças preexistentes. Segundo a faixa etária, 14 vítimas tinham mais de 60 anos e seis tinham menos que isso. No total, são 2.618 pessoas que perderam a vida para a Covid-19 desde o início da pandemia.

Foram registrados 557 novos casos, elevando o total de contaminados para 84.695 pessoas. Os números foram divulgados na tarde desta sexta-feira pelo prefeito Dário Saadi (Republicanos), em live pelas redes sociais.

Segundo a secretaria de saúde já foram aplicadas 213.748 doses de vacina contra a Covid-19 na cidade. Desse total, 146.177 pessoas receberam a primeira dose e 67.571 pessoas também foram imunizadas com a segunda dose.

O secretário de Saúde de Campinas, Lair Zambon, explicou que a estratégia de vacinação tem priorizado a aplicação das doses até a cobertura estimada para cada faixa etária com agendamento aberto. Isso significa evitar antecipar a vacinação para pessoas de menos idade antes de cobrir cada faixa, para não pulverizar as doses, como tem ocorrido em outras cidades.

Ocupação de leitos

Campinas conta nesta sexta-feira com 407 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes pública municipal e particular de saúde.

Deste total, 378 estão ocupados, o que corresponde a 92,87%. Há 29 leitos livres no SUS municipal e na rede privada.

No SUS Municipal são 160 leitos, dos quais 157 estão ocupados, o que equivale a 98,12%. Na rede particular são 247 leitos, dos quais 221 estão ocupados, o que equivale a 89,47%.

O Estado não está mais informando a ocupação dos leitos do HC da Unicamp e do AME (Ambulatório Médico de Especialidades).

Há 38 pacientes com síndrome respiratória à espera de leitos de enfermaria e de UTI no SUS municipal, sendo 26 pessoas para leitos de UTI e 12 pacientes para leitos de enfermaria.