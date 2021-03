Prefeitura de Campinas pretende abrir mais 10 leitos de UTI Covid nesta semana

Após abrir cinco leitos de UTI Covid no Hospital Mário Gatti, nesta segunda-feira (22), a Prefeitura de Campinas pretende disponibilizar mais dez leitos de UTI Covid no SUS municipal nesta semana.

Serão mais cinco leitos no Hospital Mário Gatti e outros cinco no Hospital Metropolitano. Desta forma, serão no total 15 leitos de UTI Covid nesta semana.

Em Campinas, 186 pessoas aguardam por internação – Foto: Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

O SUS Municipal conta com 154 leitos de UTI e todos estavam ocupados nesta terça-feira (23). Até segunda-feira, havia 186 pessoas aguardando por internação em Campinas e atendidas em leitos de retaguarda. Eram 110 pessoas à espera de UTI e 76 aguardando leitos de enfermaria.

O presidente da Rede Mário Gatti, Sérgio Bisogni, aponta que a abertura de mais estruturas de UTI está atrelada à contratação de profissionais para atuarem nos cuidados dos pacientes e a prefeitura está com dificuldades nessa contratação.

Nas próximas semanas será reaberto o Hospital de Campanha, com 36 leitos de enfermaria na sede dos Patrulheiros. O prefeito de Campinas, Dário Saadi, tem buscado alternativas junto ao Estado, que se comprometeu a abrir mais leitos de UTI e de enfermaria no AME (Ambulatório Médico de Especialidades) até o final do mês.

Na última semana foram implantados mais dez leitos de UTI no Ouro Verde, que passou a ser um hospital com atendimento preferencial de Covid. No final de semana, 14 Centros de Saúde ficaram abertos para atender sintomáticos gripais e, dessa forma, diminuir os atendimentos nos hospitais.