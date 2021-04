Prefeitura de Campinas libera funcionamento dos cursos de educação não regulada

A partir do próximo sábado (24) os cursos do segmento de educação não regulada como escolas de idiomas, informática, formação complementar com aulas práticas de autoescolas e cursos de artes em geral, incluindo dança, música e teatro, podem voltar a funcionar em Campinas.

Segundo o decreto publicado pela Prefeitura de Campinas no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (22) a retomada presencial de cursos de educação não regulada deve respeitar o limite de 25% de capacidade no período das 11h às 19h. O decreto integra a segunda etapa da fase de transição do Plano São Paulo.

Esta é a terceira adequação feita pela Prefeitura de Campinas nas regras da fase de transição para o município. A primeira ocorreu no final de semana quando liberou as igrejas a promoverem cultos e missas presenciais entre 6h e 20h e as academias que também retornam no próximo sábado a abrirem por oito horas entre 6h e 19h.

Nesta semana, a prefeitura também liberou as atividades presenciais internas nos estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviço. A autorização passa a valer, no próximo sábado.