Prefeitura de Campinas investiga quatro surtos de Covid-19 em casas de repouso

O Devisa (Departamento de Vigilância em Saúde) da Prefeitura de Campinas investiga quatro surtos do novo coronavírus (Covid-19) em duas casas de repouso. No total, foram notificados 90 casos positivos, entre residentes e funcionários. Entre os infectados, 10 idosos morreram. Segundo o órgão municipal, as causas das mortes estão sendo investigadas, pois todos tinham outras doenças.

Os casos foram registrados entre julho e agosto. As visitas a essas instituições estão suspensas após os surtos.

“Após as notificações, a Vigilância esteve nos locais e adotou todas as providências preconizadas, como busca ativa de infectados; avaliação dos processos de trabalho; orientações de medidas, como isolamento de sintomáticos; além de testes em todos os funcionários e moradores, com ou sem sintomas. As ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos) são acompanhadas diariamente pela Vigilância em Saúde, em parceria com os centros de saúde de referência dos bairros”, explicou o Devisa.

Em uma das instituições, foram 36 casos em moradores e sete em trabalhadores, sendo que dois idosos estão internados e seis morreram. Uma funcionária está internada. Não houve óbitos entre os funcionários.

As outras três unidades com casos notificados são de uma mesma empresa. Na primeira casa, 14 idosos foram infectados e três estão internados. Entre os funcionários, sete adoeceram. Ninguém morreu.

Na segunda unidade, sete moradores testaram positivo, sendo que três morreram e três estão internados. Além disso, três funcionários se infectaram.

Na terceira casa, 12 idosos se contaminaram com Covid-19. Um morreu e três estão internados. Entre os trabalhadores, quatro adoeceram.

O LIBERAL tentou contato com as instituições na noite de segunda-feira, mas em função do horário não obteve retorno.