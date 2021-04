Prefeitura de Campinas ganha mil testes para o novo coronavírus

Doação do laboratório de análises clínicas DMS Burnier foi recebida pelo prefeito Dário Saadi nesta terça

O laboratório de análises clínicas DMS Burnier doou mil exames RT-PCR do novo coronavírus (Covid-19) para a secretaria de saúde de Campinas, nesta terça-feira (20). O prefeito Dário Saadi recebeu nesta tarde o presidente da empresa, Renato Duarte.

Prefeito Dário Saadi recebeu doação de testes de representantes da empresa – Foto: Prefeitura de Campinas / Divulgação

O objetivo, segundo os representantes do laboratório, é contribuir para um mapeamento e rastreamento de casos de Covid-19 em uma região ou bairro da cidade. “Os testes serão utilizados de acordo com a necessidade da Secretaria de Saúde”, disse Duarte.

A proposta inicial é que a coleta do material também seja feita pelos profissionais do laboratório, em local e horário a serem definidos pela prefeitura. “Esta é uma doação muito importante para a cidade. Quero deixar aqui meu agradecimento à DMS Burnier”, disse o prefeito.

Também participaram do encontro o secretário de Saúde, Lair Zambon, Juliana Oba, da diretoria médica do DMS, e Raquel Lima, gerente de marketing do laboratório e responsável pelo DMS Vida e Ação.