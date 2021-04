Prefeitura de Campinas entrega obras de mais 4,9 quilômetros de ciclovias

Ciclovias Campos Elíseos / Vila Aeroporto e Pirelli / Sírius proporcionam aumento de 7,3% no sistema cicloviário da cidade

O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), entregou nesta terça-feira (20) mais duas novas ciclovias, que totalizam 4,9 quilômetros, a Campos Elíseos / Vila Aeroporto e a Pirelli / Sírius. Agora, o sistema cicloviário da cidade passa de 66,4 km para 71,3 km de extensão, num aumento de 7,3%. A ampliação das ciclovias favorece a mobilidade urbana sustentável e promove a integração da bicicleta aos polos geradores de tráfego e terminais de ônibus.

Saadi percorreu os novos equipamentos ao lado do secretário de Transportes, Vinícius Riverete, e do presidente da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), Ayrton Camargo e Silva. “São mais duas obras concluídas dentro do Plano de 100 Dias. Uma ação muito importante para a mobilidade urbana. Como, também, para a atividade física e o lazer das pessoas”, enfatizou o prefeito.

Novas ciclovias foram entregues pelo prefeito Dario Saadi nesta terça-feira – Foto: Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

O secretário de Transportes também comentou sobre as vantagens para a população. “Estamos favorecendo o uso da bicicleta, aliada ao transporte público coletivo, e, também, incentivando a prática de atividade física, inclusive para as famílias, em espaços como esses”, avaliou.

Ciclovia Campos Elíseos / Vila Aeroporto

A Ciclovia Campos Elíseos / Vila Aeroporto tem 2,3 km de extensão, intercalando trechos de ciclovia e de ciclofaixa. Inclui conjunto de paraciclos junto à Escola Estadual “Professora Maria Julieta de Godói Cartezani”. A ciclovia fica entre o futuro Terminal BRT Campos Elíseos e o Conjunto Habitacional Souza Queiroz.

Ela atende aos bairros Jardim Novo Campos Elíseos, Jardim Santa Amália, Jardim Aerocontinental, loteamento Country Ville e Jardim Indianópolis. Os investimentos, com recursos municipais, foram da ordem de R$ 1,08 milhão, entre projeto, obras e sinalização viária.

Ciclovia Pirelli / Sírius

A Ciclovia Pirelli / Sírius tem 2,6 km de extensão, intercalando trechos de ciclovia, de ciclofaixa e de ciclorrota. Ela fica entre a Avenida John Boyd Dunlop e a Rua Vera Lúcia Tognollo Ággio.

A ciclovia liga a região do Jardim Florence ao Residencial Sírius, passando pelo Residencial Cosmos. Ela está integrada ao transporte público coletivo, proporcionando a chegada ao Terminal BRT Satélite Íris e à Estação BRT Florence.

Os investimentos, também municipais, foram da ordem de R$ 1,2 milhão.