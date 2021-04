Prefeitura abre três Centros de Saúde no feriado e no final de semana

Diretora municipal de saúde pede para que pacientes, mesmo com sintomas leves, procurem atendimento - Foto: Carlos Bassan - Prefeitura de Campinas

A Prefeitura de Campinas decidiu que no próximo final de semana e no

feriado desta sexta-feira (2) vai manter aberto três Centros de Saúde

para atender pessoas com sintomas respiratórios e gripais. As unidades

do Jardim Vista Alegre, São Bernardo e Costa e Silva funcionarão das 7h

às 17h.

A diretora municipal de saúde, Deise Fregni Hadich, orienta que pessoas com sintomas gripais, mesmo que sejam leves, como coriza, tosse, garganta ou quadros como sinusite, devem procurar os Centros de Saúde para avaliação.

No sábado (3) e domingo (4), quem chegar às unidades fará o exame

específico para detectar a presença do vírus. Na sexta-feira não será

feito exame para Covid-19, por causa da impossibilidade de armazenar o

material por mais de 72 horas. Nesses casos, será feito agendamento na

própria unidade.

Esse será o terceiro final de semana em que centros de saúde abrirão para

atender pacientes com síndromes gripais e respiratórios, medida avaliada

como positiva pois deixou os pronto atendimentos e prontos-socorros menos carregados para receberem os casos mais graves.

Nos dois finais de semana anteriores, 14 centros de saúde permaneceram

abertos e receberam 2.899 pacientes no período. Foram 2.015 atendimentos

nos dias 20 e 21 de março e 884, nos dias 27 e 28 de março.

“Todos os casos considerados graves que foram atendidos nos 14 Centros de Saúde foram removidos pelo Samu para atendimento em ambiente hospitalar”, informou a diretora.

A unidade do Vista Alegre fica na Avenida Sinimbu 903, no Parque

Universitário de Viracopos. O Centro de Saúde do São Bernardo, na Av.

João Batista Morato do Canto, 600 – Fundação da Casa Popular e a unidade

do Costa e Silva fica na Rua Joaquim Manuel de Macedo, s/n, Jardim Santa

Genebra.