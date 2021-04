Prefeito de Campinas aborda sobre infraestrutura com vice-governador

Prefeito Dário Saadi esteve no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, em reunião com Rodrigo Garcia

O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), se reuniu nesta segunda-feira (26) com o vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo.

Prefeito Dário Saadi, o vice-governador, Rodrigo Garcia, e o secretário Vinícius Riverete – Foto: Divulgação

Saadi abordou durante a reunião com Rodrigo Garcia sobre a duplicação da Rodovia Miguel Melhado Campos, que liga Vinhedo ao Aeroporto Internacional de Viracopos e a implantação das marginais da Rodovia Santos Dumont. “Avançamos bastante nestas pautas”, afirmou o chefe do Executivo.

Também foi discutida a possibilidade de municipalização de algumas rodovias estaduais, que estão dentro do perímetro urbano, como a Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascente Burnier, Rodovia Francisco Von Zuben e Rodovia José Bonifácio Coutinho Nogueira, que vai de Sousas até o Observatório de Capricórnio.

Dário Saadi esteve acompanhado do secretário de Transportes, Vinícius Riverete. “A reunião foi muito produtiva”, avaliou o prefeito.