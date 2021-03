Polícia tenta identificar homens que agrediram idoso após pedido de uso de máscara

A polícia investiga e tenta identificar os agressores de um idoso de 62 anos que apanhou na noite do último domingo (28), no bairro São Judas Tadeu, em Campinas, por pedir que clientes usassem máscara dentro de um estabelecimento comercial.

Edmundo Conceição Santos saiu para entregar um material para um vizinho em uma mercearia, quando dois homens entraram no local sem a máscara. O idoso pediu então o uso da proteção contra o coronavíus. Neste momento, os clientes se exaltaram e começaram a agressão.

Ele foi agredido com chutes, socos e pontapés. O idoso teve o fêmur fraturado, bateu com a cabeça no chão e está com várias escoriações pelo corpo.

Idoso foi levado para o Hospital da PUC-Campinas – Foto: Divulgação

A vítima foi atendida e conduzida pelo Samu (Serviço de atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital da PUC-Campinas. Os dois homens não são conhecidos na região e fugiram após as agressões.

Edmundo Conceição segue internado no hospital. Os médicos avaliam a melhor forma de realizar a cirurgia no fêmur, pois o idoso já teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e dois infartos, o que torna o procedimento arriscado.