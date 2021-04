Polícia Federal de Campinas incinera 66 quilos de drogas

Drogas foram apreendidas pela Alfândega, no fluxo de encomendas postais do Aeroporto Internacional de Viracopos

No total, 113 objetos postais contendo drogas ilícitas foram apreendidos - Foto: Reprodução

Agentes da Polícia Federal em Campinas participaram nesta quarta-feira (14) do processo de incineração de 66 quilos de drogas que foram apreendidas pela Alfândega, no fluxo de encomendas postais do Aeroporto Internacional de Viracopos.

No total, 113 objetos postais contendo drogas ilícitas foram apreendidos, em especial maconha, cocaína e outras drogas sintéticas.

No ano passado foram apreendidos 346 objetos postais e em 2019 foram 188 objetos postais.

Acompanhe a cobertura do LIBERAL sobre Campinas

A incineração ocorreu com forte esquema de segurança física dos envolvidos e seguiu as recomendações de saúde impostas, com o uso de EPIs e a adoção de medidas preventivas para evitar aglomerações.

O processo é feito por uma empresa especializada neste tipo de ação. Por questões de segurança, o local não é divulgado pela PF.

A ação faz parte do plano estratégico da Polícia Federal de repressão ao tráfico ilícito de drogas.