Polícia Civil prende, em Campinas, 7 suspeitos de integrarem quadrilha especializada em estelionato digital

A Polícia Civil desmantelou nesta quinta-feira (15), em Campinas, uma quadrilha especializada em estelionato digital e prendeu quatro mulheres e três homens em flagrante. Segundo as investigações, o bando é suspeito de aplicar golpes em pelo menos sete estados, enganando vítimas com cobranças falsas.

De acordo com as informações, o bando tinha acesso a dados privilegiados de uma prestadora de serviços de saúde. Com essas informações, os criminosos ligavam para as vítimas, se passavam por cartórios, ofereciam quitação de dívidas inexistentes e sugeriam filiação a outras cooperativas. Para aplicar os golpes, utilizavam aplicativos falsos, além de mensagens e ligações fraudulentas, que também eram feitas por robôs que replicavam os recados automaticamente.

Ainda segundo a polícia, o esquema funcionava há pelo menos um ano e fez vítimas em sete estados. Um dos golpes causou um prejuízo de R$ 5 mil a uma vítima do Mato Grosso do Sul.

As investigações identificaram um dos estelionatários, e apontaram o endereço da central de golpes. Após monitorar o local, a equipe flagrou o suspeito e os outros envolvidos entrando no imóvel.

O crime ainda estava em andamento quando a equipe chegou ao escritório. Os sete suspeitos foram presos no local e encaminhados à cadeia pública. Foram apreendidos 29 celulares, além de diversas anotações com registros dos crimes, computadores e telefones fixos.

O caso foi registrado como extorsão, estelionato e associação criminosa no 11º Distrito Policial de Campinas.