PM fecha ‘casa bomba’ em Campinas e apreende 198 tijolos de maconha

Equipes da Força Tática do 35° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) fecharam uma “casa bomba” no Jardim Okita, em Campinas, e apreenderam 198 tijolos de maconha, além de dinheiro e anotações sobre o tráfico, nesta sexta-feira (21).

O responsável pelo imóvel, que seria utilizado para armazenagem e distribuição de drogas para os pontos de tráfico, conseguiu fugir, mas foi identificado.

De acordo com a PM (Polícia Militar), ele seria integrante da alta cúpula do PCC (Primeiro Comando da Capital), facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios.

Segundo a PM, os policiais receberam uma denúncia anônima informando que um homem de aproximadamente de 50 anos, em um Fiat Uno cor cinza, receberia um grande carregamento de drogas no Shopping Prado Boulevard, no Parque Prado, por volta das 12h30.

Com essa informação, equipes da Força Tática começaram as buscas pela região e, em uma residência na Avenida Francisco de Angelis, no Jardim Okita, encontraram o carro suspeito estacionado na garagem e viram um homem ao telefone.

Ainda de acordo com a PM, o indivíduo, ao notar a presença da viatura, entrou na casa e os policiais tentaram contato, mas sem sucesso. Na sequência, devido ao forte cheiro de drogas, a equipe entrou no imóvel.

O suspeito conseguiu fugir pelos fundos e, em um dos cômodos da casa, estavam os 198 tijolos de maconha, além de R$ 4.997 em espécie e anotações sobre a venda de entorpecentes.

O documento do suspeito também foi localizado, o que possibilitou a sua identificação. Todas as drogas, dinheiro e anotações foram apreendidos e as investigações seguem com o objetivo de encontrar o responsável pelos entorpecentes encontrados.